Buraco em rua da Sapiranga vira grande piscinão

Muitas crianças mergulhavam por completo na água barrenta, enquanto outras corriam e se jogavam no buraco.

Moradores da Rua Olegário Memória, no bairro Sapiranga, se depararam com um grande buraco após a ruptura de uma tubulação de água, na madrugada da última quarta-feira (16). Em virtude da inundação causada na abertura, o local acabou virando um grande piscinão, para a diversão de crianças e adolescentes que moram no entorno.

Na tarde desta quinta-feira (17), técnicos da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) estiveram no local para realizar aos reparos.

Segundo o que disse um dos profissionais à reportagem, o serviço não foi realizado logo de imediato porque a equipe aguardava a escolta da Polícia Militar, em virtude dos últimos ataques na cidade. Enquanto isso, e alheios a quaisquer riscos ou consequências, muitas crianças mergulhavam por completo na água barrenta, enquanto outras corriam e se jogavam no buraco.

Para os adultos, no entanto, o fato foi motivo de prejuízo, uma vez que moradores relataram a interrupção no fornecimento de água desde o surgimento do buraco. "Desde de terça-feira a meia-noite começamos a perder água. Todo mundo aqui ligava pra Cagece mas ela não vinha, só chegaram hoje às 15 horas", comenta a diarista Maria Lucineide.

Em nota, a Cagece disse que o vazamento na Rua Olegário Memória foi retirado na tarde de hoje (17) e que, por se tratar de uma rede de grande diâmetro, foi necessário paralisar temporariamente o abastecimento do local para execução do serviço. De acordo com a companhia, o equilíbrio completo do sistema deve acontecer até às 21h de hoje (17).

Ainda conforme a Companhia, em indícios de vazamento, a orientação é que a população entre em contato imediatamente pelos canais de atendimento disponíveis como a Central de Atendimento (0800.275.0195), o aplicativo Cagece App (disponível para Android e iOS) ou por meio da Gesse, a assistente virtual da Cagece, que atende pelo site www.cagece.com.br.