Filhote de jacaré é visto em via próxima à Lagoa da Parangaba em 2ª aparição em menos de um mês

Um filhote de jacaré foi flagrado atravessando a Rua Pedro Muniz, no Bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza, na noite desta quinta-feira (31). O momento foi gravado por motoristas que passavam pelo local, por volta das 19 horas. Já é o segundo registro de aparição de réptil do tipo na região em menos de um mês.

No vídeo desta quinta-feira, o jacaré aparece atravessando a via e em seguida entra em uma mata no entorno da Lagoa da Parangaba, sumindo nas plantas em seguida.

Conforme moradores da região, é comum a presença de filhotes de jacaré circulando na região, principalmente no período de 18h às 20 horas. Para eles, o animal seria atraído pela grande quantidade de gatos que ficam no calçadão do entorno da lagoa e por restos de comida colocado por populares para alimentar os felinos.

Ainda segundo a população, as contantes aparições de filhotes de jacaré afastaram as pessoas que utilizavam a via para a prática de atividades físicas.

No dia 15 de janeiro o local da aparição de um jacaré foi na Avenida José Bastos. Na ocasião, moradores e motoristas que passavam pelo local ajudaram a conduzir o animal de volta para a lagoa.