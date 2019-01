Filhote de Jacaré é visto passeando em Avenida José Bastos em Fortaleza

Um filhote de jacaré foi flagrado, na noite desta segunda-feira (14), passeando na Avenida José Bastos, no bairro Parangaba, em Fortaleza.

A cena chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local e filmaram o momento.

No vídeo, é possível ver o animal atravessando a avenida e um dos moradores tentando conduzir o jacaré até a lagoa. Segundo moradores, é comum ver jacarés na mata da lagoa, mas não na avenida.

O Chefe da Divisão Técnico-Ambiental do Ibama Ceará, Miller Holanda Câmara, explica que o procedimento correto para a população não é conduzir o animal. "Em caso de serem encontrados animais silvestres em vias públicas, a gente orienta que sejam acionadas nossos parceiros, como o Corpo de Bombeiros para o resgate adequado do animal, até encaminhar ao nosso centro de triagem em Messejana".

Para o veterinário do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) do Governo do Ceará, Francisco Atualpa Soares, não é possível aferir qual a situação. "Normalmente as fêmeas saem para pôr ovos em terra. Pode também ter sido o caso de um desequilíbrio ecológico local, ou uma superlotação da espécie", cita o especialista. No entanto, é impossível afirmar o real motivo do comportamento inusual do animal.

Atualpa fortalece que a população deve ficar atenta aos aparecimentos. "A lagoa da Parangaba já é um habitat natural do jacaré, mas pelos eventos que já foram relatados pela população adjacente, não há registros de ameaças graves. É uma convivência sem problemas, mas que merece atenção".

Um animal silvestre sempre pode acarretar algum risco, ainda de acordo com o veterinário. Em virtude disso, instituições de estudo (como universidades ou secretarias de meio ambiente) devem aprofundar-se nesses eventos, se a frequência de aparecimentos aumentar.

Em março de 2017, um outro jacaré foi observado por pedestres e motoristas na Avenida José Bastos. Na ocasião o réptil passou próximo ao Terminal Lagoa.