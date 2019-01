Faixa da Avenida Monsenhor Tabosa continua interditada após desabamento em construção

Uma faixa da Avenida Monsenhor Tabosa, no bairro Meireles, continua interditada na manhã nesta segunda-feira (21). Durante a chuva do sábado (19), o muro de uma obra desabou e a calçada cedeu. Desde o fim de semana, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) decidiu impedir o acesso de veículos a uma faixa da via.

A Defesa Civil orientou a AMC a manter a faixa bloqueada até o término das obras de contenção. Segundo um funcionário da Defesa Civil, aparentemente está tudo regular e o acidente “foi uma fatalidade mesmo”.

A empresa responsável pela obra colocou sacos de areia para conter o avanço da água e uma estrutura de tijolos.

Agentes da Via Livre e da Autarquia Municipal de Trânsito seguem no local dando apoio ao trânsito.