Confira o plano operacional para o Carnaval de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (15) o plano operacional com os serviços de transporte, segurança e saúde nos polos onde ocorrerão as programações dos Carnaval da Capital.

Ônibus

O plano operacional prevê 75 ônibus extras para facilitar o deslocamento dos foliões entra a sexta-feira (1º) e a quarta-feira (5). No domingo (3), os passageiros podem usufruir da tarifa social que cobrará R$ 3,00 (inteira) e R$ 1,30 (tarifa estudantil).

Os ônibus devem trafegar preferencialmente pelas Ruas Meton de Alencar e Antônio Pompeu. Os usuários devem embarcar e desembarcar na Avenida Monsenhor Tabosa e na Avenida da Universidade. No entorno do Aterro da Praia de Iracema, serão programados 20 carros reservas das 19h às 2h, reforçando as 27 linhas que atendem a região. Já no entorno da Av. Domingos Olímpio operam 63 linhas e haverá mais 16 veículos reservas para atender a demanda dos usuários, das 20h às 4h. Os usuários devem embarcar e desembarcar na Avenida da Universidade. O reforço também é direcionado para os terminais de integração e praias com 39 veículos.

Segurança

A Operação da Guarda Municipal de Fortaleza para o período prevê, segundo a prefeitura, um efetivo de 392 servidores e 23 viaturas, com atuação em sete polos. O início da operação acontece na sexta-feira (1º) com 24 guardas no Aterro da Praia de Iracema. Entre sábado (2) e terça-feira (5), o efetivo será distribuído seguindo a concentração de foliões, com prioridade no Aterro e na Avenida Domingos Olímpio, com 24 servidores em cada local. O Mercado dos Pinhões contará com 12 guardas e nos demais polos (Bar da Mocinha, Mercado da Aerolândia, Passeio Público e Benfica) haverá oito servidores por dia.

Operação especial de trânsito

A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disciplinará o trânsito em todos os polos que sediarão a folia na Cidade:

Praia de Iracema Polo da Mocinha Mercado dos Pinhões Mercado da Aerolândia Passeio Público Benfica Av. Domingos Olímpio

Um efetivo diário de 158 agentes do órgão, bem como orientadores de tráfego do Via Livre, trabalhará, entre os dias 1º a 5 de março, para garantir a segurança e a boa circulação de veículos e pedestres.

Durante todos os dias de Carnaval, a partir de 16h, o acesso ao Aterro da Praia de Iracema será bloqueado para veículos. A interdição na Av. Historiador Raimundo Girão compreenderá o trecho entre a Av. Rui Barbosa e R. Carlos Vasconcelos. O Polo da Mocinha também contará com um bloqueio viário na João Cordeiro com Tenente Benévolo e na Rua Padre Climério com rua Patriolino Aguiar, a partir do mesmo horário.

Na Av. Domingos Olímpio, sede do tradicional desfile de Maracatu, o órgão promoverá a interdição da via, a partir de 16h, entre as avenidas da Universidade e Aguanambi. No Mercado dos Pinhões, agentes estarão no local efetuando o bloqueio da Praça Visconde de Pelotas, entre as ruas Gonçalves Ledo e Nogueira Acioli. Já no Benfica, o acesso à Praça da Gentilândia será interditado nos cruzamentos das vias Waldery Uchôa com 13 de Maio e Paulino Nogueira com João Gentil.

A Autarquia ressalta que os moradores que residem nas áreas bloqueadas devem estar com seus respectivos comprovantes de endereço para que possam entrar com seus veículos em suas residências. Além disso, a AMC estará com um efetivo ordinário fiscalizando e atendendo as ocorrências.

A AMC recomenda ainda a utilização de transportes públicos como meio de acesso aos eventos e, aos condutores que irão em seus veículos particulares, o alerta é para que fiquem atentos à sinalização das vias, assim como às normas de circulação e estacionamento, evitando, principalmente, estacionar em locais proibidos pela sinalização, passeios, garagens e esquinas.

Postos Médicos Avançados/SAMU

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) instalará, no período do Carnaval, dois Postos Médicos Avançados (PMA), localizados na Avenida Domingos Olímpio e Aterrinho da Praia de Iracema, com salas de observação, de procedimentos e estabilização. Coordenado pelo SAMU, os PMA disponibilizarão atendimento às urgências e emergências médicas, com equipe composta de médico, enfermeiro e técnico de enfermagem. Além disso, o atendimento em cada local contará com o apoio de uma unidade móvel de Suporte Básico. Na Praia de Iracema, contará ainda com uma Unidade de Suporte Avançado.

IST/Aids

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) promoverá durante o Carnaval diversas ações educativas de combate às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids, com a distribuição orientada de preservativos. Profissionais da SMS abordarão os foliões, orientando-os para os cuidados com as IST e a prática do sexo seguro.

As ações acontecerão na Rodoviária Engenheiro João Tomé, no dia 1º de março, das 14 às 20 horas, e no dia 2 de março, de 8 às 12 horas. Também serão desenvolvidas atividades, nos dias 3, 4 e 5 de março, das 16 às 20 horas, na Avenida Domingos Olímpio, no Aterro da Praia de Iracema e Mocinha.

Fiscalização urbana e meio ambiente

A Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) estará presente na Operação de Carnaval com atuação no controle urbano e meio ambiente. Os polos oficiais do ciclo carnavalesco contarão com 28 fiscais, 105 auxiliares, além da equipe de coordenação e apoio.

Proteção integral de crianças e adolescentes

Durante o Ciclo Carnavalesco, a Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci) promove ações de enfrentamento às violações de direitos de crianças e adolescentes nos polos de maior movimentação de foliões da Cidade. As intervenções ocorrem com apoio de educadores sociais dos programas Ponte de Encontro, Rede Aquarela e Adolescente Cidadão.

O objetivo é combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, além de alertar a população sobre a importância de denunciar esses casos e outros tipos de violações, como o trabalho infantil, negligência e até mesmo sobre a importância dos pais ou responsáveis não deixarem crianças desacompanhadas.

Para denunciar qualquer tipo de violação é importante notificar o Plantão do Conselho Tutelar de Fortaleza, pelos telefones 3238-1828 ou 9 8970-5479, ou ligar para o Disque 100.

Limpeza Urbana

A Ecofor Ambiental vai realizar a limpeza nas áreas da Praia de Iracema e Centro antes e depois da festa. Ao todo, 96 garis farão a varrição no Centro. Já na Beira Mar, são 60 garis.