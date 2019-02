Carnaval de Fortaleza 2019: Nação Zumbi e Olodum estão confirmados; confira programação completa

A Prefeitura de Fortaleza divulgou nesta sexta-feira (15) a programação oficial do Carnaval 2019. O cantor Diogo Nogueira, o bloco-afro Olodum e a banda Nação Zumbi são destaques da festa e se apresentam no Aterro da Praia de Iracema.

Com o tema “Liberdade que Faz Brilhar Nossa Alegria”, o Carnaval ocorrerá de sexta a terça-feira (01 a 05/03), com uma programação organizada em sete polos: Aterro da Praia de Iracema, Mercado dos Pinhões, Mercado da Aerolândia, Mocinha, Passeio Público, Benfica e Domingos Olímpio.

Diogo Nogueira se apresenta no dia 04/03 no Aterro da Praia de Iracema Foto: Divulgação

Atrações locais também fazem parte do Ciclo Carnavalesco 2019. A banda Casa Maré, Superbanda, Bloco Luxo da Aldeia e o Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas estão confirmados.

Além disso, a Prefeitura anunciou uma novidade para a Avenida Domingos Olímpio: a última atração de cada dia será um bloco tradicional local. O cortejo terá vários maracatus com início previsto para meia-noite.

A prefeitura também divulgou o plano operacional com os serviços de transporte, segurança e saúde nos polos onde ocorrerão as programações, além do processo de cadastramento de vendedores ambulantes.

Confira a programação completa do Carnaval de Fortaleza 2019:

> Aterro da Praia de Iracema

Sexta-feira (01/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: GhettoRoots / Jord Guedes / Bloco Geração Coca-Cola / Bloco das Travestidas.

Sábado (02/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: Zé Paulo / Robson Moraes / Orquestra Solar de Tambores / Olodum.

Domingo (03/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: Casa Maré / Superbanda / Bloco Luxo da Aldeia / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas.

Segunda-feira (04/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: SambaDelas / Mel Mattos / Carla Cristina / Diogo Nogueira.

Terça-feira (05/03)

Horário: das 17h às 0h

Atrações: Bloco Café Preto / Renno / Troça Elétrica com Nação Zumbi, Academia da Berlinda e Orquestra de Frevo Henrique Dias.

> Benfica

Sábado (02/03)

Horário: das 9h às 17h

Atrações: Banda Pacote de Biscoito (Infantil) / Coletivo Raízes do Griô / Duas Doses de Música e os Tira Gostos / Yane Caracas / Luxo da Aldeia.

Domingo (03/03)

Horário: das 9h às 17h

Atrações: Banda Aquarela (Infantil) / Tambor de Crioula Filhos de Mãe Maria, Devotos de São Benedito / Projeto Brincar de Maracatu – Maracatu Solar / Geração Coca-Cola.

Segunda (04/03)

Horário: das 9h às 22h

Atrações: Banda Pacote de Biscoito (Infantil) / Alê Eloi / Jord Guedes / Luxo da Aldeia / Projeto Tambores Ancestrais na Noite Escura – Orquestra Solar de Tambores.

Terça-feira (05/03)

Horário: das 9h às 17h

Atrações: Banda Aquarela (Infantil) / Calé Alencar / Projeto Brincar de Maracatu – Maracatu Solar / Bloco Eu Não Sou Cachorro Não com Os Alfazemas.

> Domingos Olímpio

Sábado (02/03)

Horário: A partir de 18h30

Atrações: Maracatus Solar, Nação Axé de Oxóssi, Nação Palmares, Rei Zumbi, Nação Fortaleza, Filhos de Iemanjá, Pindoba e Kizomba / Bloco Luxo da Aldeia.

Domingo (03/03)

Horário: A partir de 17h

Atrações: Blocos Adeus Amélia e Papelão / Maracatus Nação Baobab, Nação Pici, Vozes da África, Rei de Paus, Nação Iracema e Az de Ouro / Renato Black e Banda.

Segunda-feira (04/03)

Horário: A partir de 17h30

Atrações: Cordões As Bruxas, Princesa no Frevo e Vampiros da Princesa / Blocos Doido É Tu, Garotos do Benfica, Turma do Mamão, Unidos da Vila, Amigos do Zé, Balakubaku Folia, Prova de Fogo e Império Da Vila / cantora Jord Guedes.

Terça-feira (05/03)

Horário: A partir de 17h

Atrações: Afoxés Oxum Odolá, Acabaca, Obá Sá Rewá, Omorisá Odé e Filhos de Oyá / Escolas de Samba Tradição da Bela Vista, Unidos do Acaracuzinho, Imperadores da Parquelândia, Girassol de Iracema, Império Ideal, Barão Folia, Colibri e Corte No Samba.

> Mercado dos Pinhões

Sábado (02/03)

Horário: das 18 às 22h

Atrações: Átila Lopes e Banda Severina Brown / Bloco Café Preto

Domingo (03/03)

Horário: das 18 às 22h

Atrações: Bloco Sandijunio / Jord Guedes

Segunda-feira (04/03)

Horário: das 18 às 22h

Atrações: Farra Dusbons / Geração Coca-Cola

Terça-feira (05/03)

Horário: das 18 às 22h

Atrações: Casa Maré / Superbanda

> Mercado da Aerolândia

Sábado a segunda-feira (02 a 04/03)

Horário: das 17h às 20h

Atração: Banda Fortaleza Folia

Terça-feira (05/03)

Horário: das 16h às 20h

Atrações: Banda Aquarela (infantil) / Banda Fortaleza Folia

> Mocinha

Sábado a terça-feira (02 a 05/03)

Horário: das 18h às 22h

Atração: Num Ispaia Senão Ienche

> Passeio Público

Sábado (02/03)

Horário: das 9h30 às 12h

Atração: Banda Aquarela

Domingo (03/03)

Horário: das 9h30 às 12h

Atração: Banda Pacote de Biscoito

Segunda-feira (04/03)

Horário: das 9h30 às 12h

Atração: Banda Aquarela

Terça-feira (05/03)

Horário: das 9h30 às 12h

Atração: Banda Pacote de Biscoito