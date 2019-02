Concurso confirmado: MPCE estuda nº de vagas e edital até junho de 2019

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) já está em contato com empresas organizadoras de concurso público e aguarda a finalização do estudo de uma consultoria para definir o número de vagas a serem preenchidas no órgão.

A expectativa é que a definição da banca organizadora e a publicação do edital seja realizada até o meio de 2019, segundo relatou o MPCE confirmando o certame ao Diário do Nordeste.

Ceará terá quatro concursos aguardados este ano: PM-CE, Polícia Civil e TJCE, além do Ministério Público.

Além do MP, outras três seleções importantes são aguardadas pelos concurseiros de plantão no Ceará: os anunciados certames para as polícias Militar e Civil, incluindo o último para 1.496 vagas; e o para o Tribunal de Justiça do Estado.

Remuneração pode chegar a R$ 7,3 mil

A seleção deverá suprir a carência em dois cargos no MPCE: técnico ministerial e analista ministerial. Para o cargo técnico, a exigência é de nível médio e o vencimento inicial é de R$ 2.935,08 e com as progressões da carreira pode chegar a R$ 4,4 mil.

Quanto a analista ministerial, o cargo poderá ser direcionado a diversas especialidades de nível superior e para a área do Direito. Nessa função, o vencimento inicial é de R$ 4.815,59, podendo chegar a R$ 7.323,91.

Certame anterior teve edital com 62 vagas

A última seleção do Ministério Público estadual ocorreu em 2013 com 62 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva também para técnico e analista. A banca organizadora foi a Fundação Carlos Chagas (FCC).