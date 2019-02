Concurso da PM-CE 2019 deve ser oficializado em março

O governador Camilo Santana disse nesta sexta-feira (8) que deve anunciar novo concurso público para a Polícia Militar do Estado em março. De acordo o chefe do Executivo, o anúncio está dependendo apenas da decisão da Procuradoria Geral sobre o chamamento do edital.

"Eu já havia anunciado concurso para a Polícia Civil este ano e devemos ter em breve para PM também. Contratamos uma consultoria externa para fazer uma avaliação da necessidade de pessoal em todas as áreas e a partir disso estamos programando fazer o processo seletivo para todo o Estado do Ceará", destaca Camilo.

Polícia Civil

Está previsto para ocorrer até o final do ano seleção para compor o quadro da Polícia Civil. O edital está ofertando 1.496 vagas. A distribuição por cargos ainda não foi anunciada.

Entre outros concursos recentemente anunciados ou já realizados também estão os da área da saúde, o da Secretaria da Cultura, o do Detran e o dos professores da rede estadual de ensino.