Cadela 'Manchinha' ganha memorial em Fortaleza

A cadela conhecida como 'Manchinha', que morreu após ter sido espancada com uma barra de ferro e envenenada dentro de uma rede conhecida de supermercados em Osasco (SP), ganhou um memorial especial no espaço gastronômico Imprensa Food Square, em Fortaleza.

Além de incentivar à proteção dos animais e combater os maus-tratos, o objetivo do memorial é funcionar como ponto de arrecadação de rações, que serão destinadas à ONG's e abrigos da Capital, que cuidam de animais abandonados.

O Memorial Manchinha funciona diariamente, a partir das 18h, na Avenida Desembargador Moreira, 2355. O Imprensa Food Square é um dos locais da cidade classificados como pet friendly, por acolher em suas dependências todos os tipos de pets.

No sábado (15), quando acontece a chegada do Noel Pet no local, várias ONGs estarão reunidas para os interessados em adotar um animalzinho. Na ocasião, as instituições receberação doação de rações, produtos de higiene e demais utensílios de utilização pelos pets.

