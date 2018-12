Inquérito é aberto para apurar morte de cachorro em supermercado na Grande SP

A Polícia Civil abriu inquérito nesta segunda-feira (3) para apurar as circunstâncias da morte de um cachorro em unidade do Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo.

O caso aconteceu na quinta-feira (29), mas tomou proporções no fim de semana, quando imagens do animal ao lado de manchas de sangue circularam nas redes, e ONGs e ativistas reagiram. De acordo com os relatos, o cachorro foi agredido por um funcionário após orientação para que fosse retirado do local.



O Carrefour diz que a equipe responsável pela segurança naquele dia foi afastada preventivamente, até a conclusão das investigações, e que colabora com as autoridades, disponibilizando informações e imagens.



Ferido, o cão foi resgatado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), mas não resistiu. Além de relatos sobre agressão, há suspeitas de que o animal tenha sido envenenado e a versão de que os ferimentos seriam resultado de um atropelamento.



Para a delegada Silvia Fagundes, da Delegacia do Meio Ambiente, nenhuma hipótese pode ser descartada por ora.



Havia a expectativa de que um laudo determinasse a causa da morte. Mas o animal foi cremado, o que prejudica as investigações.



Isso porque, ao ser acionado na semana passada, o CCZ tinha a informação de que o cachorro havia sido vítima de atropelamento. Sem a informação dos supostos maus-tratos -e sem o boletim de ocorrência feito rapidamente-, foi dado destino ao corpo. E sem ele, agora, fica mais difícil comprovar se o bichinho sofreu agressões ou foi envenenado.



Relatórios sobre o atendimento do cão, porém, apontam sinais de envenenamento, segundo o delegado Bruno Lima, eleito deputado estadual pelo PSL, e que acompanha as investigações.



"Consta que o animal chegou com sinais clínicos de envenenamento. Não tem a necropsia porque o corpo já havia sido incinerado, pois a denúncia de espancamento só veio depois -até então o Centro de Bem Estar Animal acolheu como caso de atropelamento", afirma Beatriz Silva, presidente da ONG Bendita Adoção e que também esteve na delegacia.



De acordo com a delegada, a gerência da unidade já foi ouvida, e a versão de atropelamento não foi mencionada. Outros funcionários serão chamados para depor, incluindo o segurança. Segundo ela, imagens da loja e da região devem ajudar a elucidar o caso. Para Silvia, ainda é cedo para apontar responsabilidades.



O delegado Bruno, que foi ao supermercado no fim de semana, afirma ter ouvido quatro pessoas, e uma delas disse ter visto as agressões. Essa testemunha ainda deve ser chamada para depor.



Maus-tratos contra animais é crime previsto em lei e que pode render pena de detenção de três meses a um ano, além de multa.

Nota



Em nota divulgada nesta segunda-feira (3), o Carrefour afirma que a rede repudia qualquer tipo de maus-tratos contra animais. Afirma que, segundo apuração preliminar, o animal circulava há dias pelo estacionamento, e o CCZ chegou a ser acionado "por diversas vezes" para o resgate.



Diz ainda que clientes se queixaram sobre a presença do cão no dia do incidente, e um funcionário de empresa terceirizada tentou afastá-lo, o que "pode ter ocasionado um ferimento na pata do animal". Acionada, a equipe do CCZ usou um enforcador para imobilizar o cachorro, que desfaleceu, conforme a empresa.



"Estamos colaborando com as autoridades, disponibilizamos todas as informações e imagens para que o fato seja solucionado."



A Prefeitura de Osasco informou que o Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal foi acionado dia 29 para prestar socorro a um cachorro, "possivelmente vítima de atropelamento, no estacionamento do hipermercado". Segundo nota, somente na noite de sexta (30), o departamento recebeu a denúncia de que o cachorro havia sido espancado e envenenado, e não atropelado. "Novamente, funcionários do Departamento de Fauna e Bem-Estar Animal estiveram no hipermercado, onde encontraram o delegado Bruno [São Paulo], que colheu depoimentos de testemunhas e registrou boletim de ocorrência na Delegacia do Meio Ambiente para a abertura de inquérito policial."



A administração municipal afirma que acompanhará o inquérito e disponibilizará imagens das câmeras de monitoramento da região para contribuir com as investigações.