Bloco Luxo da Aldeia anima foliões na Praça do Ferreira 

A sexta-feira de Pré-Carnaval na Praça do Ferreira foi ao som do tradicional bloco Luxo da Aldeia, que trouxe uma mistura de ritmos para não deixar ninguém parado, na noite desta sexta-feira (15). A programação segue neste sábado com shows em diversos polos espalhados pela Capital.

A pluralidade de ritmos, batuques e sons se reflete em cada folião que se faz presente na praça. Gostos e preferências, comuns ou distintos se juntam em um conjunto de milhares de vozes que fazem a animação e a alegria virarem carnaval para a vida toda.

O gênero musical do sociólogo César Weyne e da professora Alana Freire sempre foi o rock pesado, mas isso não foi desculpa para que o casal estivesse entre os mais animados do bloco. "Quando chega o período de Pré-Carnaval a gente dá um tempo dos amigos roqueiros e vem para o festa", ele brinca.

Alana Freire e César Weyne Foto: Thiago Gadelha

Já a secretária Helena Faustino, de 61 anos, acompanha o bloco desde o Benfica. Na praça do Ferreira escolheu um banco pra servir de camarote. Difícil parar de cantar as músicas até na hora da entrevista. "Eles cantam as músicas aqui do Ceará. Foi isso que fez eu virar fã", comemora.

Helena Faustino Foto: Thiago Gadelha

E mesmo quem não vai passar o carnval em Fortaleza, não perde o esquenta do Pré-Carnaval na capital cearense. Juntos há 13 anos, Francisco Rodrigues e Francisco Dias acompanham o bloco vestidos com a bandeira de Pernambuco já nos preparativos para o Carnaval em Olinda. "O melhor carnaval do Brasil é lá, mas o pré tem que ser em Fortaleza ", diz Francisco Rodrigues que é pernambucano.

Francisco Rodrigues e Francisco Dias Foto: Thiago Gadelha

Também houve folia no Mercado dos Pinhões, Cuca Barra e Cuca Mondubim e na Praça João Gentil, no Benfica.

Programação

A programação do Pré-Carnaval de Fortaleza segue agitada neste sábado com shows no Aterro da Praia de Iracema, destaque para a apresentação do coletivo As Travestidas no Largo dos Tremembés e também para os blocos Afoxé Obá Sá Rewá, Bonde Batuque, Baqueta, Camaleões do Vil, Bloco Cheiro, Unidos da Cachorra e Geração Coca-Cola. Mercado dos Pinhões e Praça do Ferreira também receberão foliões no penúltimo sábado de folia na Capital.