Confira a programação do Pré-Carnaval de Fortaleza neste fim de semana

Para quem segue no embalo das festividades do Pré-Carnaval de Fortaleza, não vai faltar opções nestes próximos dias, tanto na programação oficial da Prefeitura como nos locais onde a entrada é paga.

Em alguns ambientes, as apresentações seguem os roteiros das semanas anteriores, o que pode ajudar na hora de escolher com a turma onde curtir o fim de semana.

No sábado, os Alfazemas continuam no comando da folia na Praça João Gentil, no Benfica, onde também se apresenta o Bloco do Prazer. No mesmo dia, o coletivo As Travestidas marca presença no Largo dos Tremembés, a partir das 18h, em show que contempla o repertório de músicas pop.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (15/02)

Praça do Ferreira - Bloco Luxo da Aldeia, das 18h às 22h (Rua Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

Mercado dos Pinhões - DJ Fish e Banda Dubaile, das 18h às 22h (Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro). Gratuito.

Praça João Gentil (Benfica) - Coletivo Raízes do Griô/Jord Guedes/ Alê Eloi (Avenida 13 de Maio, s/n). Grátis.

Cuca Barra - Oficina Criativa: Adereços de Carnaval (18h) e Bandas Bregaria e Pimenta Malagueta (19h), na Rede Cuca Barra.

Cuca Mondubim - Leitura compartilhada: Contos de Carnaval (15h) e Bloco Glitter e Nick Sol (19h) (Rua Santa Marlúcia, s/n). Gratuito.

Fica, Vai Ter Poc! - Com Djs convidados, a festa começa na frente do Órbita Bar, gratuitamente. Em seguida, segue para dentro da casa. Às 17h (Rua Dragão do Mar, 207, Praia de Iracema). Ingresso: R$ 20 e R$ 40.

Sesc Folia - Maracatu Vozes da África / Bloco SandiJunio / Transacionais / Os Alfazemas. A partir das 17h, na Rua Clarindo de Queiroz, 1740. Ingressos: R$ 20.

Sábado (16/02)

Colosso Fortaleza - Bloquinho de Verão, com Só Pra Contrariar e Samyra Show. (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz). Ingressos: R$ 60 a R$ 160.

Praça do Ferreira - Bloco Concentra Mas Não Sai, das 18h às 22h (Rua Floriano Peixoto, Centro). Gratuito.

Mercado dos Pinhões - Roberta Fiúza e Tertúlia Black, das 18h às 22h (Praça Visconde de Pelotas, S/N, Centro). Gratuito.

Praça João Gentil (Benfica) - Os Alfazemas / Bloco do Prazer (Avenida 13 de Maio, s/n). A partir das 18h até as 22h. Gratuito.

Mocinha - Bloco Num Ispaia Sinão Ienche (Rua Padre Climério, 140, Meireles), das 18h às 22h. Gratuito.

Aterro - Afoxé Obá Sá Rewá/ Bloco Bonde Batuque/ Bloco Baqueta/ Bloco Camaleões do Vila/ Bloco Cheiro/ Bloco Unidos da Cachorra/ Geração Coca-Cola, das 15h às 23h. Gratuito.

Bloco As Gata Pira - Em ensaio aberto, o bloco lança a camisa oficial de 2019. (Rua dos Tabajaras, 542, Praia de Iracema), a partir de 13h. Ingresso: R$ 100 (com camisa, feijoada e drink).

Tabajara Folia - Pegada de Criolo, Os Transacionais e Os Alfazemas tocam no Ritmo Urbano. Pedro Belin e Superbanda tocam no Jamrock. A partir das 21h, no Ritmo Urbano (Rua dos Tabajaras, 304, Centro). Ingressos: R$ 20, válido para os dois lugares.

North Shopping Fortaleza - Pakaraka/ Vanio Bahia/ Ivo Brown. A partir das 16h, no estacionamento E8. Gratuito

Imprensa Food Square - Alabaiana e Banda Borogodó. A partir das 16h

Domingo (17/02)

Mercado da Aerolândia - Mel Matos e Banda, das 17h às 20h (BR-116, 5823, Alto da Balança). Gratuito.

Passeio Público - Banda Pacote de Biscoito, das 9h às 12h. (Praça dos Mártires, Centro). Gratuito.

Polo dos Queijos - Farra DusBons / Batikum de Skina, das 10h às 15h (Rua General Bezerril, 151, Centro). Gratuito.

Largo dos Tremembés - Filhos de Xandhy/ Caravana Cultural e convidados/ Bloco Camaleões Selvagens (Banda Selvagens à Procura de Lei e Bloco Camaleões do Vila) das 15h às 21h.