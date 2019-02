Após chuva, Fortaleza amanhece com ruas alagadas e casas inundadas nesta segunda

A Capital amanheceu esta segunda-feira (25) ainda sofrendo as consequências da forte chuva de 120,3 milímetros entre o sábado (24) e o domingo (25). Algumas das principais avenidas da cidade continuam alagadas, complicando o tráfego de veículos, e casas estão inundadas. Os principais transtornos estão em comunidades próximas às margens do Rio Cocó, cuja barragem sangrou ontem. As precipitações foram as maiores do ano em Fortaleza.

O forte tempotal também atingiu todas as regiões do Estado.

Pelo menos três grandes avenidas da Capital têm trechos interditáveis, com uma quantidade de água que chega à cintura de quem ousa atravessar a pé.Na Av. Perimetral, onde até uma viatura do Corpo de Bombeiros ficou presa ao cair num buraco, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) orientam o tráfego com a interdição causada pelo alagamento na altura do posto de gasolina Boa Vista.

A mesma dificuldade enfrentam os motoristas que trafegam pela Av. Alberto Craveiro, próximo à entrada do Bairro Dias Macedo. A dificuldade de atravessar o trecho alagado dura desde a manhã do domingo. Na Av. Raul Barbosa, na altura do do Bairro Aerolândia, alguns carros começaram a trafegar na contramão para fugir da "lagoa" formada na via. Outros condutores atravessaram o trecho pelo canteiro central.

Av. Raul Barbosa VC Repórter

No domingo, o açude do Rio Cocó atingiu 100% da capacidade e sangrou, informação confirmada pelo Portal Hidrológico da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh). Foi a 5ª barragem do Estado a atingir a totalidade em 2019.

Essa é a principal razão apontada por moradores do Conjunto São Cristóvão para as ruas ficarem alagadas e residências inundadas até a madrugada desta segunda. Pela manhã, a água já havia diminuído. Residências também ficaram cheias d'água na comunidade do Lagamar, na Aerolãndia.