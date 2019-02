Após cair em buraco, ônibus fica preso em cruzamento do bairro Jardim das Oliveiras

Um ônibus que faz a linha Parque Manibura/Borges de Melo ficou preso ao cair em um buraco no cruzamento da rua Padre Francisco Pita com a avenida Desembargador Faustino de Albuquerque, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, no início da tarde desta segunda-feira (18).

Segundo a Empresa Via Urbana, por volta das 13h, o pneu dianteiro do coletivo ficou preso no buraco quando o motorista tentou fazer uma conversão na via. Equipes da empresa foram ao local para fazer a remoção do veículo ainda durante a tarde.

Em nota, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), informou que acionou equipes técnicas para retirar a fuga na rede de esgoto e que está sinalizando a via para evitar novos acidentes. A companhia informa que serão feitos reparos no local com o prazo de conclusão até o próximo sábado (23).