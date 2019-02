Acidente em Fortaleza: testemunhas relataram como aconteceu o acidente com o ônibus

José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar José Leomar

O acidente em Fortaleza com o ônibus que tombou na Av. Engenheiro Santana Júnior, no Cocó, ocorreu após o veículo coletivo ser "fechado" por um carro na manhã desta quinta-feira (21), segundo o relato de testemunhas.

O ônibus da linha 052 - Grande Circular II, da empresa Santa Cecília, tombou próximo à alça do túnel Wellington Landin que dá acesso à Av. Padre Antônio Tomás. O veículo seguia no sentido Papicu-Messejana quando virou. Dentro dele estavam 28 passageiros, além do motorista e do cobrador. Todos os 30 ficaram feridos, de acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo Daniele Bulbol, uma das passageiras do ônibus, o veículo estava em alta velocidade quando bateu numa mureta e tombou. "Não deu tempo de pensar, ele bateu, virou e eu caí por cima das outras pessoas. É impactante, você escuta muitos gritos, eu só queria sair dali", disse ela, que estava com um machucado na perna.

O relato de outra testemunha, repassado pelo tenente Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros, dá a mesma informação: o ônibus foi "cortado" por um carro. O motorista do coletivo desviou para não bater e acabou subindo numa uma mureta, perdeu o controle e tombou para o lado.

Entre os feridos, há pessoas com fraturas expostas, mas a maioria teve apenas luxações, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Todos foram encaminhados para o Instituto Doutor José Frota, no Centro da Capital.

Velocidade permitida

Entretanto, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) destacou em nota que o ônibus estava com a velocidade dentro do limite permitida, em 30km/h. Os agentes da AMC orientam o trânsito no local e ficarão até a chegada do reboque. A via chegou a ficar bloqueada nos dois sentidos, mas já foi parcialmente liberada.

O Sistema Verdes Mares procurou a empresa de ônibus Santa Cecília e fomos informados por telefone que só a partir de 13h os funcionários retornam do almoço e poderão responder sobre o acidente.