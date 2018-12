Torcedores cearenses tiveram dificuldades para encontrar conforto no Castelão em 2018

O torcedor cearense comprova: ir a estádios em Fortaleza está sendo uma aventura. A reportagem do Sistema Verdes Mares foi acompanhar, da arquibancada, a partida entre Ceará x Vasco da Gama/RJ, nesse domingo (2), válida pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Indo ao encontro da Arena Castelão com mais de 57 mil torcedores, a primeira dificuldade que o torcedor enfrenta começa cedo, no trânsito. Às 14h, duas antes do apito inicial, as vias de acesso ao estádio já estavam congestionadas. Nem mesmo o ônibus que transportava a delegação vascaína escapou do engarrafamento.

Chegando ao estádio, entrar é outra grande dificuldade. Os portões da Arena Castelão não são completamente abertos, causando tumulto na entrada. Para quem vem acompanhado de crianças, por exemplo, a cautela é necessária.

As filas não se resumem a entrar nas dependências do equipamento. Ao subir as escadarias, mais uma fila para passar as catracas. Novo tumulto.

As cadeiras acabam para quem chega um pouco mais tarde. Muitos torcedores assistem ao jogo em pé, seja na grade, que separa a torcida e os jogadores; seja na escadaria das arquibancadas, ou acima dos assentos. Em meio ao desconforto, alguns ainda entoam gritos de "senta, senta!", mas sentar aonde?

O jogo começa e muitos torcedores não conseguem entrar. Aos 25 minutos, vários deles ainda estavam do lado de fora. Os que estavam dentro viam a bela festa proporcionada pela torcida do Vovô, que fez homenagens a todo o elenco. Mesmo sem a classificação para a Copa Sulamericana após o fim do jogo, o clima era de sinergia na Arena Castelão.

As filas eram grandes para ter acesso ao banheiro e às lanchonetes, mas fluíam com certa rapidez. Era o esperado para o fluxo que aumentou durante o intervalo da partida.

Após o apito final, o desafio tornou-se deixar as dependências da Arena Castelão, em um engarrafamento que, misturado com o da cidade, chegava a quilômetros nas redondezas do estádio.

Rotina

Os desafios encarados por aqueles que querem acompanhar o time de coração são corriqueiros nas praças esportivas do Ceará. Torcedores do Fortaleza encontram as mesmas dificuldades nas partidas, principalmente naquelas com grande apelo do público. Vale ressaltar que, a partir de 2019, a gestão da Arena, hoje responsabilidade da Luarenas, pode ser feita em conjunto pelos dois clubes. Aos torcedores, resta torcer para que os percalços diminuam na mesma proporção que a qualidade dos jogos crescem, uma vez que os dois estarão juntos na elite do futebol brasileiro.