Ceará e Fortaleza aguardam reunião com Camilo para definir gestão da Arena Castelão

Um formato inédito de gestão compartilhada está prestes a ser implantada na Arena Castelão. É o que propõe os clubes Ceará e Fortaleza, além da Secretaria de Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), que aguardam uma reunião com o governador Camilo Santana para dar prosseguimento ao acordo, previsto para ser firmado ainda em 2018.

Segundo apuração do Diário do Nordeste, um 'choque' na agenda dos dirigentes está inviabilizando a sequência de definições, que ocorrem também com membros da Federação Cearense de Futebol (FCF). O projeto prevê a criação de uma empresa administrada em conjunto pelas diretorias tricolores e alvinegras para substituir a Luarenas, que tem contrato para adminsitração do estádio até 13 de dezembro.

"É algo novo na gestão. Tivemos encontros com a Federação de Futebol, Sesporte, mas ainda precisamos do sinal verde do Governo do Estado. São muitas reuniões até encaminhar a viabilidade do contato", declarou o vice-presidente do Ceará, Raimundo Pinheiro.

Proposta

Com a gestão compartilhada, o objetivo dos clubes é assumir o controle total da Arena Castelão na próxima temporada, explorando financeiramente o estacionamento do estádio, lanchonetes, camarotes e demais fontes de receita. A contratação de uma empresa para organizar shows no equipamento também está sendo analisada. Com o término da temporada esportiva neste fim de semana, uma reunião com os dirigentes e representantes do governo está agendada para o início de novembro.