Com ingresso em mãos, torcedores são impedidos de entrar no Castelão para partida Ceará x Vasco

Com ingressos em mãos, torcedores do Ceará e do Vasco alegaram ter sido impedidos de entrar no Castelão, na tarde deste domingo (2), para assistir à última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Segundo torcedores dos dois times, eles encontraram os portões fechados sob a justificativa de que o estádio estaria lotado.

O tenente-coronel do Batalhão de Policiamento de Eventos, João Batista Farias, disse que os portões foram fechados após confusões causadas por torcedores que chegaram atrasados para assistir ao jogo. “Não tinham condições de entrar por causa do tumulto. Torcedores agitados. Nós precisamos fechar o portão, mas depois liberamos”, afirmou. A Polícia acredita que cerca de 300 torcedores ficaram do lado de fora durante a movimentação.

Vicente Linhares Pontes, de 52 anos, e as filhas, de 20 e 25 anos, estavam entre eles. O torcedor do Vasco contou que só pôde entrar no estádio no segundo tempo. “Está uma lata de sardinha isso aqui”, comentou.

De acordo com o tenente-coronel Farias, o acesso foi liberado logo após o fim do primeiro tempo. No entanto, alguns torcedores não quiseram esperar e acabaram voltando pra casa.

Foi o caso de Tarcísio Lima, de 35 anos. Ele chegou ao estádio por volta das 16h para ver o Ceará jogar, mas encontrou portões fechados e uma confusão de torcedores com a cavalaria. “Até os sócio-torcedores não entraram. A PM só dizia que o estádio estava lotado e ninguém mais podia entrar. Quando cheguei em casa e liguei a TV, vi cadeiras vagas no setor inferior central”, comentou.

Tarcísio diz que é acostumado a acompanhar os jogos do Ceará no estádio e nunca tinha visto tanta “baderna”. “Sofrimento pra comprar (ingresso), madrugar numa fila, e receber um tratamento deste”, lamentou.