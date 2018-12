Richardson recebe proposta do futebol japonês e pode deixar o Ceará

Fundamental no meio-campo do Ceará, o volante Richardson pode ser negociado com o Kashiwa Reysol, equipe da 2ª divisão do Japão. Com contrato até 2021 no Vovô, o empresário do atleta, Lenilson Silva, confirmou o envio da proposta e acredita que restam apenas detalhes para o acordo ser finalizado.

“O presidente tem a proposta na mão. Ele tem 27 anos, tem proposta de outros clubes da Série A, mas se é para ficar na Série A, fica no Ceará. Ele tem muita identificação do clube. O jogador pediu para ele dar atenção ao clube japonês. Se ele for para o Japão e for negociado, o Ceará ainda fica com 20%. É uma proposta interessante para o Ceará. Quando o Ceará adquiriu ele, foi sem custo nenhum. Eu acho que vai acontecer negócio. Já está encaminhando, está adiantado e faltam detalhes”, relatou.

Após três temporadas no Vovô e grande campanha na Série A, o atleta recebeu até proposta de extensão de vínculo no Ceará, mas um acordo não foi concretizado, como adiantado pelo Diário do Nordeste. Segundo o presidente alvinegro Robinson de Castro, a negociação não é descartada.

“O Richardson recebe proposta todo dia. Nós recebemos esse contato do Japão. A negociação depende do preço. A verdade é que eu nem li a proposta. Vamos analisar”, afirmou o mandatário.