Everson, do Ceará, recebe sondagens de Flamengo, Botafogo e Grêmio

Goleiro com maior número de defesas difíceis na Série A do Campeonato Brasileiro e peça-chave na permanência do Ceará na elite, Éverson entrou na lista de reforços de outros gigantes do país. Segundo divulgou o portal FOXSports, o atleta recebeu sondagens de Flamengo, Botafogo e Grêmio.

O interesse da equipe gaúcha, inclusive, não é recente. O primeiro contato com o Vovô aconteceu no início da temporada, à pedido do próprio Renato Portaluppi, mas o Alvinegro recusou a proposta. Como adiantado pelo Diário do Nordeste, Everson tem contrato até o fim de 2021 e já recebeu uma oferta de extensão de vínculo por parte da diretoria do Ceará, mas o acordo ainda não acertado.

Formado na base do São Paulo, onde aprendeu a bater faltas e criou uma admiração por Rogério Ceni, o goleiro chegou em Porangabuçu após passagem pelo Confiança-SE e logo assumiu posto de titular absoluto. Desde então, já foram 196 jogos, dois títulos estaduais e o acesso para Série A em 2017.

Flamengo

Aguardando a apresentação do treinador Abel Braga, o rubro-negro carioca vive uma indefinição na posição. Com altos e baixos ao longo da temporada, César e Diego Alves se alternaram no gol, mas o último acabou em confilto com o ex-comandante Dorival Júnior, demitido após o término do Brasileirão. O clube também ganhou o reforço de Alex Muralha, que havido sido emprestado para a 2ª divisão do futebol japonês e retorna para 2019.

Botafogo

Mesmo com a aposentadoria do ídolo Jefferson, a "Estrela Solitária" segue com um dos principais goleiros em atuação no Brasil: Gatito Fernández. O paraguaio ganhou a concorrência de Diego Cavalieri, que estava no futebol inglês, para 2019. Apesar da crise financeira, o time carioca segue em busca de mais um nome de peso para a gol devido as recentes lesões na última temporada, quando dois atletas da posição ficaram fora por seis meses.