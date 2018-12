Ceará renovará contratos de Everson, Richardson e Luiz Otávio

Dias depois do encerramento da Série A, o presidente do Ceará, Robinson de Castro, declarou que não tinha a receio do assédio de outros clubes em busca dos destaques do Vovô na Série A, por todos terem contrato e multas rescisórias de valor considerável. Mas após grande assédio e propostas pelo trio que foi pilar da equipe na Série A, o goleiro Everson, o zagueiro Luiz Otávio e o volante Richardson, o mandatário admitiu, em entrevista à Rádio Verdes Mares, uma estratégia para segurá-los: o clube irá renovar os contratos dos três e ainda os valorizará financeiramente.

“Proposta todos eles têm. O Luiz Otávio proposta do Bahia, o Everson e o Richardson de outros clubes, mas o Ceará não abre mão destes jogadores. Estamos recontratando os jogadores. Ou seja, firmando novo contrato. Melhoraremos os salário deles, fazendo um investimento nos direitos econômicos”, disse.

Em seguida, o mandatário declarou que os valorizando, os mantém felizes no clube, evitando uma busca no mercado por jogadores sem o nível já mostrado por eles.

“Um novo contrato, uma valorização, deixará o atleta feliz, tranquilo no clube. É um caso que cresceu todo mundo junto. Cresceu o Ceará, e o atleta dentro do clube também. Não foi um crescimento só por um prisma. Para suprir uma saída destes jogadores, seria muito difícil porque o mercado não oferece”.

Embora negue os valores das divulgados pela imprensa pelo trio, Robinson não se seduz pelo dinheiro que as vendas proporcionariam ao Ceará.

“O Ceará não é um clube vendedor de jogador. Não me interessa vender para fazer dinheiro. O que me interessa é ficar com um elenco forte. Prefiro deixar de vender, melhorar uma parceria com eles, que são jogadores de nossa confiança”, finalizou ele.

Everson e Richardson têm contrato com o Ceará até o fim de 2021, enquanto Luiz Otávio até o fim de 2020.

Destaques

Everson, Luiz Otávio e Richardson foram jogadores que chegaram ao Ceará vindos de times de menor investimento no Nordeste: Luiz Otávio do Sampaio Corrêa e Everson e Richardson do Confiança.

Rapidamente se tornaram peças chaves no time titular, com auge deles na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano, sendo destaques em suas posições.

Everson tem 196 jogos pelo Ceará, Luiz Otávio (97) e Richardson (145).