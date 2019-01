Em treino, Rogério Ceni esboça possível setor defensivo titular do Fortaleza

Em treino realizado, na tarde desta quarta-feira (23), no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o técnico Rogério Ceni esboçou o possível setor defensivo titular do Fortaleza para o duelo do próximo domingo (27) diante do CSA/AL, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

Um primeiro grupo foi formado por Marcelo Boeck, Diego Ferreira, Roger Carvalho, Patrick e Bruno Melo. Referente ao time que venceu o Náutico/PE por 3 a 1, nos Aflitos, na estreia da campetição nordestina, a única mudança na defesa do Leão foi o lateral Diego Ferreira no lugar de Tinga.

Rogério Ceni também montou um outro time onde a retaguarda leonina ficou composta por Felipe Alves, Tinga, Juan Quintero, Sérgio e Carlinhos. Com treino de domínio de passes, o restante dos atletas iam alternando de uma equipe para outra conforme mudava a posse de bola.

Mais recente contratado do Leão do Pici, o zagueiro Quintero fez seu primeiro trabalho com o restante do grupo.

O Fortaleza volta à campo no domingo (27) para encara o CSA/AL, às 17h, pela 2ª rodada do Nordestão, na Arena Castelão.