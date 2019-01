Fora de casa, Fortaleza vence Náutico pela estreia da Copa do Nordeste

Após quase cinco anos fechado, o estádio dos Aflitos recebeu, na noite desta terça-feira (15), Náutico e Fortaleza pela estreia da Copa do Nordeste 2019. Júnior Santos (2) e Ederson marcaram os gols do Tricolor do Pici. Wallace Pernambucano, ex-Ceará, marcou o único da equipe pernambucana

O jogo

Jogando fora de casa, o Fortaleza precisou apenas de 37 segundos para fazer o seu primeiro gol da temporada. Em lançamento do lateral Tinga para Júnior Santos, o novo camisa 9 do Tricolor driblou o zagueiro, passou pelo goleiro e chutou de esquerda para abrir o placar para o time do Pici. Náutico 0x1 Fortaleza

Mesmo jogando com um a menos, já que Josa foi expulso aos 18 minutos por reclamação, os donos da casa partiram para cima da equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni em busca do empate, mas não obteve sucesso pois todas as tentativas foram paradas pelo goleiro Marcelo Boeck.

De volta para a etapa final, o time cearense aproveitou que tinha vantagem no placar e no número de atletas em campo para aumentar o placar.

Em noite iluminada, o estreante Júnior Santos teve mais uma grande oportunidade de mostrar o por quê é o novo camisa 9 do Tricolor. Após cobrança de escanteio aos 29 do segundo tempo, o centroavante do Leão aproveitou o erro da defesa alvirrubra para empurrar para o fundo das redes e fazer o seu segundo gol e de sua equipe. Náutico 0x2 Fortaleza

Pouco tempo depois, a equipe cearense aumentou o marcador. Edinho recebeu lançamento na direita e cruzou rasteiro para Ederson. Livre de marcação, o camisa 91 só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol e fazer o terceiro da equipe aos 35. Náutico 0x3 Fortaleza

Já no fim da partida, aos 40 minutos, Wallace Pernambucano aproveitou a saída errada do goleiro Marcelo Boeck e cabeceou para diminuir o placar. Náutico 1x3 Fortaleza

Com o resultado, o Fortaleza soma os primeiros três pontos da competição e dorme na liderança do grupo A.

O Tricolor volta à campo no domingo (27) contra o CSA/AL, às 17h, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.