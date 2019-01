Fortaleza anuncia zagueiro colombiano Juan Quintero

O Fortaleza anunciou, no fim da manhã deste sábado (19), sua 12ª contratação para a temporada 2019. É o zagueiro Juan Quintero, que estava jogando pelo Deportivo Cali, da Colômbia. O atleta tem 23 anos e, na última temporada, fez 13 jogos.

Com passagens por seleções de base da Colômbia, o novo zagueiro tricolor chega para reforçar um dos setores mais carentes do elenco de Rogério Ceni. Ele esteve em campo vestindo as cores colombianas na Olimpíada do Rio de Janeiro, em 2016. Antes da sua contratação, o Tricolor do Pici contava apenas com Patrick e Roger Carvalho.

Quintero chega para um contrato de dois anos com o Leão do Pici. Ele fica no clube até dezembro de 2020, quando encerra seu vínculo.