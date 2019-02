Ceará treina com titulares para duelo com o Guarany amanhã

O Ceará deve atuar com força máxima amanhã contra o Guarany de Sobral pela 3ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense, às 20 horas no Castelão.

Sem Lisca, participando de curso na CBF, o auxiliar Marcelo Rospide esboçou a equipe titular do Vozão, a base que atuou no último sábado contra o Vitória/BA, com apenas uma alteração, entrando Chico e saindo Vitor Feijão. A equipe que treinou hoje foi: Richard; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João.Lucas; Fabinho, Juninho, Chico, Ricardinho e Felipe; Roger.

Pela programação da comissão técnica, embora tenha atuado com o time titular diante do Vitória, o jogo da Copa do Brasil no dia 27 contra o Foz do Iguaçu fora de casa é prioridade, portanto, a equipe reserva voltará a atuar apenas no dia 24 contra o Barbalha, fora, pela 4ª rodada do Estadual.

O lateral-esquerdo Tiago Carleto em campo no Vovozão Lucas Catrib

Carleto

O lateral-esquerdo Thiago Carleto realizou exames médicos no Vovô e já foi a campo. O experiente lateral, será uma valiosa opção do Vovô na bola parada e disputará vaga com João Lucas, titular após a saída de Felipe Jonatan para o Santos.