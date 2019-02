Durante curso para técnicos na CBF, participantes cantam: 'Lisca Doido é Ceará'

O técnico Lisca, do Ceará, está no Rio de Janeiro, onde participa do curso para treinadores, oferecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Durante as aulas, o treinador do Alvinegro puxou o canto que já faz parte do seu repertório nos jogos do Alvinegro de Porangabuçu e contagiou os participantes.

Confira o vídeo: