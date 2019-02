Com chegada de Thiago Carleto, Ceará fortalece bola parada

Com o constante assédio a seus destaques da temporada passada, o Ceará se acostumou a uma realidade de repor saídas de jogadores importantes. Depois de Arthur, Leandro Carvalho, Richardson e Everson, foi a vez de Felipe Jonatan sair, negociado com o Santos na última sexta-feira (15). Mas assim como a reposição a Everson com a contratação de Richard, mais uma vez o Alvinegro agiu rápido na substituição a sua joia da base, contratando o lateral-esquerdo Thiago Carleto, anunciado no último sábado para substituir Felipe Jonatan, negociado com o Santos.

Embora o Ceará perca uma revelação da base, com atuações seguras na Série A e grande potencial de crescimento, a chegada de Thiago Carleto acaba com uma carência do elenco: a força da bola parada e potentes chutes de fora da área. “Estou muito feliz com a oportunidade de vestir a camisa do Ceará. A felicidade, que eu estou sentindo, irei retribuir em campo. Eu quero agradecer e dizer à torcida que esse ano será maravilhoso para nós”, afirmou Thiago Carleto.

Desde a saída de Pio para o CSA ainda no ano passado, e que possui características semelhantes em bater na bola em faltas e chutes de fora da área, o Alvinegro sofria com baixo aproveitamento. Já sem Pio, o Vovô marcou apenas um gol de falta na Série A, com Everson, diante do Corinthians, na Arena Castelão, na vitória por 2 a 1.

A qualidade do jogador de 29 anos em cobranças de faltas é uma arma que deve ser bem explorada e aproveitada no Vozão. Em praticamente todos os clubes que passou, Carleto marcou gols de falta, como Botafogo (4 gols, 3 de falta), Fluminense (3 gols, 1 de falta, contra o Boca Juniors na Libertadores de 2012), Coritiba (2 gols, 1 de falta), Athletico/PR (3 gols, 3 de falta contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, América/MG e Chapecoense pela Série A)</CW>.

Comparativo

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, analisou a chegada de Carleto, destacando até um ganho em comparação a Felipe Jonatan.

“Foi outra grande escolha, pois na hora que estava todo mundo chorando a ida do Felipe Jonatan para o Santos, estávamos engatando uma contratação de um lateral que fará uma diferença. Com uma bola parada sensacional, que chuta forte de fora da área, tem capacidade defensiva, ofensiva, muito recurso, talvez até mais recursos que o próprio Felipe, sem desmerecer o garoto”.

Em seguida, Robinson lembrou da atuação de Carleto contra o Ceará pelo Athletico/PR, na Copa do Brasil.

“Quando enfrentamos o Athletico/PR na Copa do Brasil, confesso que era o jogador que eu temia, quando ele se aproximava da intermediária, soltando vários foguetes. Tínhamos outras opções, ele outras propostas, mais optou pelo Ceará pela credencial que o clube tem hoje, por estar em dia”, finalizou ele.

Carleto chega para disputar posição com João Lucas, que já substituiu Felipe Jonatan contra o Vitória, no último sábado.