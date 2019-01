Ceará confirma contratação do goleiro Richard, ex-Paraná

O Ceará confirmou nessa tarde a contratação do goleiro Richard. O paulista de 27 anos, vem do Paraná Clube, com o Alvinegro adquirindo 50% dos direitos econômicos dele. A outra parte dos direitos é o Àgua Santa/SP.

O Diário do Nordeste divulgou a contratação do goleiro no último domingo, como alternativa ao goleiro Everson, era alvo do Santos. No momento a negociação 'esfriou', com o presidente do Ceará, Robinson de Castro, a considerando encerrada.

“Cheguei hoje ao clube e fui muito bem recebido por todos os funcionários. Estou muito feliz e espero fazer uma grande temporada e corresponder com a expectativa de todos sobre mim. Conheço alguns atletas do elenco, o próprio Everson... Passamos nossa infância juntos no São Paulo e recebi muitas referências positivas. O Ceará tem uma torcida gigantesca e por isso decidi vir para cá", revelou o arqueiro.



Além de Richard, o Ceará já conta para a posição com Everson (que deve ficar após o Santos não enviar proposta oficial nos moldes do Ceará), Diogo Silva e Fernando Henrique.

“O Richard se enquadra nisso. Ele fez questão de vir e nos ajudou muita nessa transferência. Nós precisamos de um elenco qualificado em todas as posições e estamos trabalhando nisso. Agora, temos mais um goleiro com nível técnico elevadíssimo”, comentou Marcelo Segurado, executivo de futebol do Vovô



Confira a ficha técnica completa do atleta:

Richard de Oliveira Costa (Richard)

Posição: Goleiro

Naturalidade: São Paulo/SP

Nascimento: 01/03/1991 (27 anos)

Peso: 83 kg

Clubes: América/SP, Paulista/SP, Rio Claro/SP, Operário/PR, Água Santa/MG, Paraná/PR e Ceará/CE.