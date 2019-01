Ceará contrata goleiro Richard e se resguarda, caso Everson saia

Com a possibilidade real de perder o seu goleiro titular Everson para o Santos, que fez proposta oficial para contratá-lo, o Ceará se resguardou e fechou com outro jogador para a posição: o clube deve anunciar oficialmente nas próximas horas a contratação de Richard, que defendeu o Paraná na temporada de 2018 e se destacou por grandes defesas, apesar da sua equipe ter sido rebaixada na competição.

O Alvinegro investiu R$ 1 milhão para comprar 50% dos direitos econômicos de Richard que eram do Paraná. A outra metade pertence ao Água Santa/SP. A tendência é que Richard, de 27 anos, e com formação no São Paulo, chegue para disputar posição com Everson, pelo menos em um primeiro momento. O Santos não fez nova proposta pelo destaque alvinegro e as negociações não evoluíram.

Segundo fontes ligadas ao clube alvinegro, a contratação de Richard acontece de forma independente a qualquer outra conversa envolvendo uma futura saída de Everson, embora o clube dê uma mensagem clara de resguardo caso as negociações com o Santos voltem a evoluir e o goleiro titular e ídolo da torcida deixe o clube.

A diretoria do Ceará estava incomodada com a possibilidade de perder seu goleiro titular futuramente e ter a reposição no mercado comprometida, por isso investiu logo em um goleiro. A contratação de Richard é a 11ª do Ceará para a temporada. O Alvinegro estreia na quinta-feira (17), na Copa do Nordeste.

Disputa

De toda forma, no momento, o Ceará conta com dois grandes goleiros com potencial de titularidade e destaque na Série A do Brasileirão. Richard fez duas boas temporadas em 2018 e 2017, atuando com regularidade no gol do Paraná Clube, e Everson é um dos maiores ídolos da história recente do Ceará, com destaques em duas Séries B (2015 e 2017) e uma Série A (2018), sendo um dos melhores goleiros do campeonato na elite.