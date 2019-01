Robinson esclarece situações de Everson, Marinho e Leandro Carvalho: "Assuntos encerrados"

Em qualquer roda de conversa com torcedores do Ceará, os ‘assuntos’ Everson, Marinho e Leandro Carvalho eram assuntos recorrentes pela expectativa de um desfecho, já que o Alvinegro manifestou ainda em dezembro o interesse nos dois atacantes e precisou jogar duro nas investidas do Santos por seu goleiro titular.

Depois das ‘novelas’ se arrastarem por dias e até semanas, o presidente do Ceará, Robinson de Castro concedeu entrevista coletiva ontem no Vovozão encerrando os assuntos de uma vez por todas, esclarecendo que as negociações estão encerradas nos três casos.

Ou seja, nem Everson vai para o Santos, ficando no Vovô, nem os atacantes Leandro Carvalho e Marinho deixam seus clubes, Botafogo e Grêmio, respectivamente.

“O Everson é atleta do clube, tem contrato e vai cumprir até alguém chegar, o rompendo através da multa ou de uma negociação. Está com mais de uma semana sem nada de novo, nenhum contato, ou nova proposta. Só especulação. E o jogador está aí. Ele vai para o jogo na quinta-feira. Para mim o assunto está encerrado. O Richard vem independente da situação do Everson, mas se ele for assediado futuramente, temos outro grande goleiro aqui”, disse ele.

Sobre os dois atacantes, o presidente do clube esclareceu. “Sobre o Marinho, fizemos o possível para que ele viesse. Entre o empresário dele, Ceará e Grêmio está tudo certo, a decisão é do jogador. E parece que ele quer ficar lá, por isso estou abandonando essa possibilidade. Por fim, sobre o Leandro, ele renovou contrato com o Botafogo e qualquer ação minha depois disso seria aliciamento”.



Reforços

Agora sobre reforços, o mandatário alvinegro adiantou que ainda fará 3 contratações, todas para o ataque.

“Estamos buscando jogadores ofensivos. Mais precisamente 3 atacantes. Dois de lado e um centroavante. O Lisca quer um 9 que se movimente mais e estamos buscando. Então, não é qualquer camisa 9 que contrataremos. Vamos avaliar a função tática dele. Mas sem pressa, pois estamos com um grupo praticamente formado”.