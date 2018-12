Especial Cearense: Ferrão aposta na manutenção da base do time campeão da Série D

Se a manutenção de um time do ano para o outro representa um passo à frente dos adversários, por conta do entrosamento, o Ferroviário está seguindo essa máxima do futebol para o Campeonato Cearense de 2019. O elenco conta com 19 atletas remanescentes do ano de ouro para o clube.

No ano de 2018, os corais eliminaram Sport e Vila Nova da Copa do Brasil e chegaram até à quarta fase da competição.

Veja o que já saiu da série:

>Horizonte tenta voos mais altos com time jovem

Em seguida, o time coral se sagrou campeão brasileiro da Série D. Por último, ainda foi campeão da Taça Fares Lopes, ganhando vaga na Copa do Brasil de 2019.

Considerando-se o time que foi campeão da Série D contra o Treze na Paraíba, o Ferrão perdeu apenas três jogadores: o meia-atacante Esquerdinha, o lateral-esquerdo Sávio e o atacante Luiz Soares.

Único

O Ferrão será o único clube dos considerados grandes que vai jogar na primeira fase do Estadual. Os corais estreiam no Cearense de 2019 no dia 5 de janeiro, às 16 horas no PV, contra o FC Atlético, o antigo Uniclinic.

O técnico Marcelo Vilar agora tem como auxiliar, Totonho, bicampeão cearense Sub-20 por Horizonte e Fortaleza. Os dois são amigos há 30 anos, sempre trabalhando juntos no futebol e fora dele. Vilar sempre procura pôr os pés no chão no tocante à conquistas. Para ele, o Ferrão tem a chance de avançar na classificação, frente aos concorrentes diretos.

"O objetivo do Ferroviário nessa primeira fase do campeonato é chegar na frente, porque ela dá a vaga na Copa do Brasil de 2020, o que é muito importante para o Ferroviário. Mas, não é porque Ceará e Fortaleza não estão na competição, que a gente está esperando facilidade, não. A gente viu o que aconteceu na Taça Fares Lopes. Foi difícil até o fim", disse o treinador coral. O treinador coral disse que está apostando no entrosamento: "A continuidade do time, a manutenção da base dão uma certa vantagem, mas isso só não garante porque o Ferroviário precisa entender a competição", completou o treinador.

Elzir Cabral

A diretoria investiu na estrutura, melhorou alojamentos, refeitórios e principalmente reformou o gramado, gastando R$ 60 mil para reformar a grama do Estádio Elzir Cabral, implantando irrigação automática. A meta é realizar os jogos do Estadual no local e alguns da Série C, de acordo com Newton Filho, vice-presidente do clube. Estão faltando poucos laudos para liberar o estádio. "O Ferroviário está com o trem nos trilhos", disse o diretor de futebol do time coral, Francisco Neto.