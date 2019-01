Ex-Uniclinic, Atlético Cearense estreia no Campeonato Cearense apostando na juventude

Nunca o clube da Lagoa da Precabura teve tanto espaço para revelar bons valores. Com o ótimo desempenho no ano passado - ainda como Uniclinic - o time ganhou a chance de ter um calendário cheio: participará de quatro competições em 2019. E o primeiro desafio do novo Atlético Cearense será a partir de sábado (5), às 16h, diante do Ferroviário. O jogo no Presidente Vargas vai marcar a abertura do Estadual 2019.

A ideia é dar oportunidade a atletas jovens. Após o acesso à Série A do Campeonato Goiano, o técnico Luan Carlos voltou ao comando do grupo. "A equipe está em formação. É muito cedo ainda para fazer uma configuração geral, mas acredito que por tudo que está sendo criado, pelo entendimento que esse time está mostrando, estou muito confiante", disse o técnico.

Para encorpar o elenco jovem, o clube trouxe alguns dos destaques justamente da Segundona de Goiás. Na meia, Luan escolheu Zizu, ex-jogador do Crac-GO. O apelido foi dado em homenagem ao ex-jogador e atualmente técnico Zinedine Zidane. Artur, goleiro na campanha de 2018, retornou ao clube depois de passagem também pelo futebol de Goiás. Irá disputar mais uma vez o certame estadual.

"É um campeonato curto, de pouca duração para os times. A maioria dos jogadores já vão estar desempregados desde janeiro. Infelizmente o nosso calendário Brasil tem dessas coisas. Mas a gente tem que pensar que temos que estar entre os seis, a gente tem que está brigando. Pelo elenco que foi formado, pelo investimento que o Ari faz, a gente tem que está brigando por tá lá em cima da tabela", revelou o camisa 1.

O time titular também conta o cearense Rômulo, que já teve passagens por Vitória, ASA-AL, Ponte Preta, Confiança. O centroavante foi destaque dos amistosos de pré-temporada. Aos 28 anos, marcou oito gols em três partidas. No amistoso mais 'badalado', balançou as redes duas vezes diante do Altos-PI. Esse adversário, inclusive, estará junto com o Atlético na próxima edição do Campeonato Brasileiro Série D.

Mais jogadores

A Águia também contratou o meia-atacante Ronda, figurinha carimbada no Campeonato Cearense há algumas temporadas. A base titular atual é a seguinte: Artur; Ronaldo, Tairone, Anderson Sobral e Alex Barros; Daniel, Fábio Leite, Zizu e Danielzinho; Dudu Itapajé e Rômulo.

No ano passado, quando ainda atuava com o antigo nome, o time avançou até a fase semifinal do Estadual. Com isso, garantiu uma vaga na Copa do Brasil e na Quarta Divisão do Brasileiro deste ano. A atual temporada será de afirmação para o Atlético Cearense, que tentará novamente alcançar vagas em campeonatos nacionais futuros.