Duas derrotas em dois jogos deixam Ferrão em alerta no Estadual

O ano de 2018 foi marcante para os corais, com o Ferroviário campeão da Série D do Campeonato Brasileiro e da Taça Fares Lopes. Assim, a expectativa para o início do Estadual deste ano era a melhor possível, pela base de jogadores e do técnico Marcelo Vilar mantidos, tornando a equipe favorita em uma fase inicial disputada com clubes menores e sem Ceará e Fortaleza.

Mas o início do time coral, o pior desde 1995, é decepcionante, com duas derrotas em duas rodadas - Atlético Cearense por 3 a 2, no estádio Presidente Vargas, e Guarany de Sobral por 2 a 0, no Junco - deixando o Tubarão da Barra na última colocação com 0 ponto e com um jogo a mais que seis adversários.

Na 1ª Fase, o Ferroviário ainda enfrenta Guarani de Juazeiro (F), Iguatu (C), Horizonte (F), Floresta (C), Barbalha (C), com seis clubes avançando e dois sendo rebaixados.

Alento

Apesar do início ruim, ainda existe margem para uma recuperação como a última campanha semelhante mostra, a domais recente título estadual coral, em 1995. Naquele célebre ano, o Ferroviário começou o 1º turno perdendo as duas partidas, para Ceará e Fortaleza (ambas por 2 a 1) mas reagiu no certame vencendo o Estadual em cima do Icasa.

O executivo de futebol do clube, Jurandi Júnior, acredita em uma reação coral, como vista na Copa Fares Lopes. "Temos que acreditar. Na Fares Lopes perdemos 3 jogos e terminamos campeões. O Ferroviário não é uma equipe imbatível, é a equipe a ser batida sim, pois o Ferroviário é de fato a 3ª força do futebol cearense. E não tem como abalar. A competição é difícil, mas não podemos esquecer do que foi feito por este mesmo elenco, dando dois títulos ao Ferroviário", rememorou ele.

O volante Leanderson cobrou o grupo de jogadores para um reação. "Temos que nos fechar e ver no que estamos errando. Precisamos da retomada das vitórias. Um time vencedor como o Ferroviário, quando começa a perder fica incomodado. Temos que sair da zona de conforto", declarou o volante Leanderson.

O Ferroviário iniciou o Estadual da pior forma possível, com duas derrotas, precisando reagir no Campeonato Cearense, restando apenas 5 jogos na primeira fase. A equipe do técnico Marcelo Vilar terá poucos jogos para reagir no Campeonato Cearense em busca uma vaga no G6.