Atlético-CE vence Ferroviário na estreia do Campeonato Cearense

Em partida marcada pela abertura do Campeonato Cearense, o Atlético Cearense, ex-Uniclinic, venceu o Ferroviário, no estádio Presidente Vargas, pelo placar de 3 a 2. A Águia da Precabura fez 2 a 0 com gols de Rômulo e Anderson Sobral e viu o Tubarão empatar com Edson Cariús e Siloé, mas saiu com a vitória com mais um do zagueiro Sobral.

O jogo

Em primeiro tempo de baixa qualidade técnico, o Ferroviário começou indo para cima e assustando com chutes de Jean, Siloé e Gustavo, mas quem terminou na frente foi a Águia da Precabura.

Logo aos 25 minutos da primeira etapa o atacante Rômulo, que já havia perdido outras duas oportunidades, recebeu assistência de Ronaldo e saiu cara a cara com o goleiro Gleibson. O camisa 9 da Águia chutou na saída do arqueiro coral e abriu o placar. Ferroviário 0x1 Atlético Cearense

Vendo a fragilidade do lado esquerdo da defesa coral, a equipe do Atlético aproveitou para atacar por aquele lado e fazer mais um.

Após cruzamento feito pelo lado esquerdo do campo, o zagueiro Anderson Sobral, livre de marcação na grande área, só teve o trabalho de cabecear e fazer o segundo. Ferroviário 0x2 Atlético Cearense

De volta ao segundo período, o clube coral começou partindo para cima e logo no primeiro minuto.

Edson Cariús recebeu bola pelo canto direito do campo e entrou na área, tentando chutar na direção do gol. O camisa 9 do Tubarão acertou a perna do adversário e o árbitro marcou pênalti para o time da Barra.

O próprio Cariús cobrou a penalidade e converteu, diminuindo o placar. Ferroviário 1x2 Atlético Cearense

Com perfil diferente do primeiro tempo, o time da Barra continuou tentando deixar tudo igual e não demorou muito para acontecer. Aos 20 minutos, Siloé mandou de fora da área e marcou um golaço. Ferroviárop 2x2 Atlético Cearense

Aproveitando o vacilo da defesa coral, o zagueiro Anderson Sobral deixou a equipe da Águia da Precabura novamente na frente. Após cobrança de escanteio, o defensor subiu sozinho e, com o ponteiro marcando 33 minutos, cabeceou para o gol, fazendo seu segundo na partida e o terceiro de sua equipe. Ferroviário 2x3 Atlético Cearense

Com o resultado, o Atlético dorme na liderança do campeonato com três pontos conquistados.

Na próxima rodada, o time da Águia recebe o Floresta, no estádio Presidente Vargas, enquanto o Ferroviário vai ao Romeirão enfrentar o Guarani de Juazeiro. As duas duas partidas acontecem às 16h, do sábado (12).