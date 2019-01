Guarany de Sobral derrota Ferroviário e dorme na liderança do Cearense

Em partida adiantada da quarta rodada do Campeonato Cearense, o Guarany de Sobral venceu o Ferroviário, no estádio Junco, em Sobral, na noite desta quarta-feira (9). Jean, contra, marcou o primeiro dos donos da casa aos 25 e Brunão, aos 44, fechou o placar. Os dois gols foram marcados na primeira etapa.

O jogo

Em primeiro tempo de muitas faltas, o Ferroviário começou a partida pressionando, mas foram os donos da casa que saíram da etapa inicial.

Um dos destaques do Cacique do Vale, Jefferson Maranhense fez boa jogada pelo lado esquerde e cruzou para dentro da área. Camisa 13 do Ferrão, Jean tentou afastar o perigo, mas acabou marcando contra a própria meta aos 25 minutos. Guarany de Sobral 1x0 Ferroviário

Sentindo a pressão de sair atrás do placar, o Ferroviário passou a errar muitos passes e buscou o jogo aéreo, mas esbarrou na forte marcação do Guarany.

Em jogada de contra-ataque de Pedro Neto pela direita, o atacante do Bugre cruzou na grande área na direção de Brunão. Livre de marcação, o camisa 9 do Cacique cabeceou para o fundo das redes ampliando o placar aos 44. Guarany de Sobral 2x0 Ferroviário

De volta para a etapa final, o Ferroviário pressionou na tentativa de, pelo menos, diminuir o placar, mas viu a desorganização atrapalhar as jogadas de ataque.

Apesar das tentativas do time da Barra, a partida acabou com a vitória por 2 a 0 do Cacique do Vale.

Com o resultado, o Guarany de Sobral dorme na liderança do campeonato com quatro pontos garantidos, enquanto o Ferroviário cai para a oitava posição com duas derrotas em dois jogos.

Na próxima rodada, o Cacique recebe o Barbalha, no estádio Junco, enquanto o Ferroviário encara o Guarani de Juazeiro, no estádio Romeirão. As duas partidas acontecem às 16h, no domingo (13).