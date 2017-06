Yet Go já tem 1 mil usuários na Capital

00:00 · 08.06.2017

Em operação na Capital cearense desde maio deste ano, o aplicativo paraense Yet Go já tem quase 1 mil usuários e 500 motoristas cadastrados no município. A plataforma opera nos mesmos moldes da Uber, mas tem algumas diferenças. A Yet Go não possui tarifa dinâmica (preço variável de acordo com a oferta e a demanda, praticado pela Uber) e não cobra tarifa de cancelamento da corrida.

No caso da Uber, o cliente tem até cinco minutos para desistir da solicitação Após esse período, tem de arcar com uma taxa de R$ 6.

O preço cobrado pela Yet Go é de R$ 1,70 para o carro comum e R$ 2,00 para o carro de luxo, a cada quilômetro percorrido. A tarifa base é de R$3,00. Comparando com o preço da bandeira 1 do táxi comum, a empresa promete economia de até 40% com o uso da plataforma. A Yet Go também realiza serviços com motos, táxis e mototáxis.

Já a Uber, que possui apenas carros cadastrados, cobra R$ 1,20 por km e R$ 0,20 por minuto. A tarifa inicial é de R$ 2,50, e o preço mínimo da corrida é de R$ 6. Além disso, o usuário do serviço paga um custo fixo de R$ 0,75 por viagem desde janeiro.

Promoções

Mensalmente, a Yet Go promove corridas pelo preço fixo de R$10 para qualquer lugar dentro do município. Além dos usuários, a empresa também promete benefícios aos motoristas, que estão isentos de 100% da taxa de pagamento ao aplicativo no primeiro mês. E se o motorista for bem avaliado pelos usuários, terá redução na taxa de 25% a partir do segundo mês de operação. Além disso, a Yet Go busca formalizar convênios com postos de gasolina de Fortaleza para que eles forneçam combustível com desconto de R$ 0,20.

Atualmente, a Yet Go está presente em todas as capitais brasileiras e possui quase 500 mil usuários e 30 mil motoristas cadastrados em todo o Brasil.