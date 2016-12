Vendas estáveis no comércio local

00:00 · 27.12.2016

Segundo Severino Neto, neste ano, apenas a Black Friday superou as vendas de 2015 ( Foto: Natinho Rodrigues )

Fortaleza/São Paulo. Na Capital cearense, as vendas de Natal provavelmente foram iguais às de 2015, de acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojista de Fortaleza (CDL-Fortaleza), Severino Neto. "Não temos dados para informar com precisão, mas das datas comerciais do ano, a Black Friday foi a única que vendeu mais em 2016, quando comparada ao ano anterior", declarou.

Segundo o presidente, pela proximidade com o Natal alguma pessoas anteciparam as compras. Neto destacou que o movimento e as vendas foram boas, mas o valor agregado foi menor e as altas taxas de juros prejudicam os financiamentos.

Dois indicadores divulgados ontem (26) apontam nova queda nas vendas do varejo neste Natal em âmbito nacional. Conforme dados da Boa Vista SCPC, as vendas do comércio varejista brasileiro na semana que antecedeu o dia 25 caíram 4,8% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Shoppings no Brasil

Dados da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping Centers (Alshop), também divulgados ontem, indicam nova retração, de 3%, nas vendas no setor neste Natal, que se soma à queda de 2,8% registrada na mesma data em 2015. De acordo com a Alshop, a queda na renda e as crescentes restrições ao crédito no país explicam o encolhimento das vendas do setor no Natal.

Apesar do ambiente econômico ainda muito ruim, o presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, está otimista com relação às perspectivas para 2017. Por conta da melhora no clima político, no fortalecimento econômico e da retomada do crescimento que se mostrarão já a partir do primeiro trimestre, repercutindo nas venda, acredita Sahyoun.

Diversos segmentos

Os dados da Boa Vista SPC levam em conta consultas a todos os setores varejistas, inclusive concessionárias de veículos, lojas de móveis e decoração, até material de construção, que não "estão diretamente relacionados à data e têm sofrido fortes quedas nas vendas ao longo de todo o ano, o que pode ter puxado para baixo o resultado geral do comércio neste natal".

Sondagem realizada pela Fecomércio-SP, entre 15 e 19 de dezembro, a expectativa era de alta de 3% nas vendas. A diferença é que estes comerciantes são ligados a setores como vestuário, calçados e eletroeletrônicos, que são os produtos preferidos na hora de presentear. Por isso, a Fecomércio-SP acredita que o Natal tenha sido positivo para essas atividades.