Varejo inicia trocas após Natal; foco no Réveillon

00:00 · 27.12.2016 por Carol Kossling - Repórter

A segunda-feira após o Natal tornou-se o dia tradicional de trocas de presentes no comércio. Ontem (26) não foi diferente e algumas pessoas, menos que em anos anteriores, procuraram as lojas do Centro, principalmente de roupas e calçados, para substituir os produtos. Alguns estabelecimentos aproveitaram e preparam vitrines com looks para o Ano Novo, mas o movimento ainda está aquém do desejado.

A cabeleireira Maria Ruis, 28, aproveitou que estava livre e resolveu trocar o presente que ganhou no amigo secreto que fez com um grupo de amigos. "Troquei o modelo e a numeração da blusa. Escolhi algo para usar no dia a dia. Para a virada de ano está procurando um shorts social na cor branca. Tenho o hábito de passar de branco para ter paz e harmonia. Já passei de amarelo, mas este ano quero mudar", comentou.

O gerente da T&C, Wendell Araújo, comentou que o fluxo aumenta mais a partir de amanhã e de quinta-feira. "Para atender o setor de trocas colocamos mais uma funcionária a partir do meio da semana.

Normalmente as pessoas trocam apenas o tamanho e não a modelagem da peça", disse. No Natal o que mais vendeu foram peças masculinas. O ticket médio foi de R$ 68.

Setores

Na Riachuelo, que tem um departamento específico para trocas, a fila era pequena para trocas. A cabeleireira Ângela Pontes, 50, aproveitou que vai ao Centro toda segunda-feira para trocar a toalha que recebeu de presente no amigo oculto da família. "Só vou trocar a cor mesmo, a que ganhei era branca".

O mesmo modelo de camiseta num tamanho maior foi o desafio da técnica de processamento de redes, Jéssica Gomes, 24. A peça foi dada por ela como presente para o namorado. "Ainda bem que ele gostou do modelo e precisa apenas de um número maior e tinha. Resolvi vir logo pois estou mais tranquila", disse.

Na BanBan da Praça do Ferreira a costureira, Geisa Lima, 37, foi trocar três pares só conseguiu os dois pares da tia. O tênis de led da filha por estar com defeito de fábrica só pode ser trocado na loja onde foi comprado. "Os da minha tia trocamos modelos e tamanho", contou.

A auxiliar de escritório, Suelen da Silva, 32, aproveitou a folga para substituir os presentes de Natal dos filhos, uma sandália e um tênis. "Foi tranquilo só apresentei a nota fiscal e troca foi feita. Foi apenas a numeração mesmo", relatou.

Troca de numeração

O gerente da BanBan, Eliezer Barros, disse que o movimento estava grande desde que a loja abriu e a maior parte dos clientes mudou apenas a numeração dos calçados. "É difícil levarem algo a mais, pois normalmente foi presente e o dinheiro para as compras de Natal já foi gasto", disse.

Direitos

De acordo com o assessor jurídico do Decon-CE, Ismael Braz, o importante antes da comprar é saber se a loja concede a troca, pois no Código de Defesa do Consumidor não é estabelecido nenhum prazo de arrependimento. "Se o prazo for concedido, ele deve ser cumprido integralmente. Em geral, esta informação consta na etiqueta que deve acompanhar a troca", destacou.

No caso de produtos com defeitos, a loja é obrigada a solucionar o problema em até 30 dias. E o cliente tem três situações: recebe um item novo; obtem o ressarcimento do valor corrigo desde a data da compra; ou tem abatimento proporcional do preço.

Vitrines

Poucas lojas destacavam as roupas brancas ou coloridas para a virada do ano. Na T&C a vitrine com as peças já foi produzida há duas semanas.

"Hoje (ontem) vou montar mais manequins na entrada", sinalizou o gerente. Araújo informou que na loja o branco continua em alta e ainda é a principal opção, depois vem o amarelo e o marfim. A loja optou por antecipar a remarcação para dezembro para não perder as vendas de fim de ano.

Enquete

O que procura para o Ano Novo?

"Procuro uma blusa branca para combinar com o short dourado que já tenho. É tradição todo mundo usar branco. Os acessórios serão dourados e a sandália ainda estou decidindo por uma rasteira"

Lara Rodrigues

Estudante

"A cor branca é legal e simboliza paz, o que estamos precisando. Vim ao Centro em busca de uma camisa, a bermuda já comprei e é azul, representa o céu. Já o tênis vai ser normal. Vou passar a data com a família em casa"

João Gregório

Ultramaratonista

"Estou escolhendo roupas para as minhas duas sobrinhas e procuro vestidos brancos de manguinhas, mais estilo comportado. Minha intenção é gastar entre R$ 350 e R$ 400, incluindo sapatos e acessórios"

Ruth Nascimento de Paiva

Caixa de lotérica