Tráfego aéreo deve aumentar 4,5% ao ano

01:00 · 16.07.2018

São Paulo. A Embraer prevê que o tráfego mundial de passageiros deva manter uma taxa de crescimento anual de 4,5% nos próximos vinte anos, segundo relatório de projeções para o mercado divulgado ontem (15) pela companhia durante a feira internacional de Farnborough, na Inglaterra. Apesar dos choques externos, como crises financeiras e oscilações nos preços das commodities, as viagens aéreas provaram ser resistentes a rupturas econômicas, mantendo a sua tendência histórica de expansão no longo prazo, avalia a empresa.

A Embraer estima que o Oriente Médio e a Ásia/Pacífico terão, até 2037, as maiores taxas de crescimento no tráfego de passageiros, avançando, em média, 5,7% por ano. Em seguida, virão América Latina (5,2%), África (4,8%), Europa (3,7%), Comunidade de Estados Independentes, CEI (3,6%) e América do Norte (2,7%).

A companhia calcula ainda que a demanda mundial por transporte aéreo aumentará 2,5 vezes até 2037, atingindo 17 trilhões de passageiros-quilômetro transportados (RPK).