TIM libera ligação pelo WhatsApp

01:00 · 04.05.2018

São Paulo. A TIM Brasil anunciou ontem (3) uma atualização do seu portfólio de planos de telefonia móvel, com a inclusão de mais aplicativos com uso livre, isto é, sem desconto da franquia de dados dos clientes. Uma das principais novidades será a oferta de chamadas livres de voz via WhatsApp e Messenger em quase todos os planos. Até então, apenas as mensagens de textos eram livres no WhatsApp.

Segundo a operadora, não haverá aumento no preço dos planos. A atualização do portfólio faz parte de uma estratégia focada na busca por novos clientes e, principalmente, na fidelização da base atual, segundo o diretor de operações, Pietro Labriola. "A regra do jogo está mudando. Na fase de crescimento econômico do Brasil, tivemos adição de milhões de clientes de redes móveis. Agora o mercado está mais ou menos estável, e a satisfação do cliente ficou mais importante. A competição não se dá apenas sobre o preço", avaliou o executivo, referindo-se à oferta de novos benefícios.

Estratégia

A liberação das chamadas pelo WhatsApp também consolida mudança na estratégia na indústria de telecomunicações, que entrou em conflito com o aplicativo anos atrás, chegando a classificá-lo como "pirata". "O cliente já ligava pelo WhatsApp, então tenho que ficar próximo dessa experiência", disse Labriola.

Em relação aos impactos financeiros, Labriola afirmou que a TIM deverá reduzir custos com a tarifa de interconexão (VUM) com a oferta de chamadas ilimitadas de voz pelos aplicativos. Segundo o executivo, a operadora não abrirá mão de receita com as chamadas livres de voz pelo WhatsApp, uma vez que os clientes da operadora já podem fazer chamadas ilimitadas pelos planos tradicionais de telefonia, ou já tinham o hábito de recorrer ao aplicativo. "Não estamos queimando receita", disse.