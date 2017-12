TACV terá novo voo saindo de Fortaleza

01:00 · 16.12.2017

Frota da TACV também deve crescer, saindo de três aeronaves para dez até o fim do próximo ano

O acordo já fechado entre a Icelandair e o governo de Cabo Verde para a venda da Transportes Aéreos Cabo Verde (TACV) fizeram com que o cenário da aviação em Fortaleza se tornasse ainda mais positivo do que já está. A venda da companhia para os islandeses deve gerar uma nova frequência entre Fortaleza e o país africano no próximo ano.

O novo voo deve acontecer às sextas, ao mesmo tempo que deve ser demandada outra rota no Nordeste. Trata-se de Recife, que também deve ter o número de voos da TACV incrementado no próximo ano. Por lá, a decolagem acontecerá às terças. A reportagem, no entanto, tentou contatar a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para confirmar o pedido de voos, mas, até o fechamento desta edição não conseguiu o contato.