Seminário discute imigração para os EUA

01:00 · 16.07.2018

Na Fiec

Na próxima quinta-feira (19), a Fiec recebe o Seminário Investir e Imigrar legalmente para os EUA, com presença do CEO do New York City Regional Center. As inscrições são gratuitas pelo telefone 98832.3808 ou email programaeb5georgecunha@gmail.Com.

De agosto

Consulta ao saldo do PIS é liberada hoje

A Caixa Econômica Federal disponibiliza, a partir de hoje (16), a consulta ao saldo da conta individual do Programa de Integração Social (PIS). Para saber o valor que terá direito a receber a partir de agosto, o beneficiário pode acessar o site da Caixa ou ligar para o telefone 0800-7260207.

Em todo o País

PLD permanece fixado em R$ 505,18/MWh

O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) para 14 a 20 de julho foi fixado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no teto de R$ 505,18/MWh nos submercados Sudeste/Centro-Oeste, Sul, Nordeste e Norte, com previsão de afluências abaixo da média em todo o sistema.

Usinas

Temer retoma plano de energia nuclear

O Palácio do Planalto elaborou a proposta de um programa que prevê ampliar a geração de energia nuclear no país, aumentar a exportação de urânio e dinamizar a mineração do setor. O crescimento do uso de energia atômica divide especialistas e ambientalistas.