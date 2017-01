Praia do Futuro se consolida no aluguel por temporada

00:00 · 13.01.2017 por Hugo Renan do Nascimento - Repórter

Conforme os turistas argentinos, a escolha por um condomínio residencial ocorreu devido à organização familiar e à infraestrutura

Fortaleza já se consolidou como um dos destinos preferidos na alta estação, impulsionando todos os segmentos ligados ao turismo, inclusive o de aluguel por temporada. De acordo com corretores de imóveis, os bairros Meireles, Mucuripe e Praia de Iracema são bastante procurados na Capital cearense. No entanto, a Praia do Futuro vem se firmando nos últimos anos como escolha de viajantes brasileiros e também de estrangeiros.

Quando os argentinos Claudio Fernandez e Paula Rosell, 42 anos, elegeram Fortaleza como destino, eles queriam se hospedar em um local distante da concorrida Beira-Mar para aproveitar o clima familiar juntamente com as duas filhas adolescentes, Josefina e Catalina. Optaram por um apartamento na Praia do Futuro, onde contariam com toda infraestrutura de um condomínio residencial. "Escolhemos aqui por causa da organização familiar, onde nós podemos cozinhar, fazer nossos horários de acordo com as nossas necessidades e pelos preços", explica.

Claudio Fernandez diz que o conforto do apartamento é outro diferencial. Lá, eles podem fazer pelo menos uma refeição em casa. Durante o dia, comem na rua, conhecem as comidas típicas do Ceará. Quando chegam em casa, cozinham os pratos argentinos que são possíveis de improvisar. Nos dias que preferem ficar no condomínio, utilizam a piscina e a academia do prédio. "Aqui tem muita coisa para fazer, a gente aproveita tudo que pode", completa.

Mesmo avisada da carência de serviços do bairro, com poucos supermercados, farmácias e padarias, por exemplo, a família escolheu alugar um carro e assim se deslocar pelos pontos turísticos. Já conheceram as praias de Morro Branco, Paracuru, Sabiaguaba, além da Praia do Futuro, onde diariamente, pela manhã, fazem caminhadas. "Nós adoramos as praias, vamos todos os dias", diz Paula, satisfeita.

Claudio ainda conta que outro fator que fez a família alugar um imóvel por temporada foi o preço mais acessível, que tornou possível alongar a visita à Capital. A família da Argentina chegou a Fortaleza dia 21 de dezembro e só deixará a cidade dia 14 deste mês.

Opções

De acordo com Lucivania Freire, proprietária da LF Imóveis, a escolha por este tipo de hospedagem se baseia, principalmente, no preço diferenciado. "A diária de um apartamento configurado para cinco pessoas, na Praia do Futuro, em condomínio com vista para o mar, por exemplo, será em torno de R$ 250", afirma Freire. Além do preço, os turistas desejam ter a comodidade de fazer refeições em casa. Freire diz que os imóveis que ela administra têm cozinha completa com utensílios, internet wi-fi e áreas de lazer com piscina. "Com a crise, os turistas estão optando em fazer pelos menos uma refeição em domicílio. É o que nós temos percebido quando estamos negociando a reserva", completa a corretora.

Segundo o site de buscas de imóveis, Alugue Temporada, muitos turistas optam por este meio de hospedagem pela privacidade e flexibilidade de horários. Também existe a possibilidade de negociar com o proprietário a contratação de serviços extras como cozinheira, faxineira e churrasqueiro. A relação custo-benefício é outro ponto relevante, já que o valor das diárias pode ser dividido entre os viajantes, assim como despesas relativas à alimentação.

Ocupação

A procura por este meio de hospedagem, segundo Lucivania, está muito satisfatória. Ela afirma que em um mesmo condomínio com 20 apartamentos a taxa de ocupação já alcançou 100%. "A segunda quinzena de janeiro será bem movimentada. Para um mesmo grupo fechamos nove apartamentos, somando o total de 37 hóspedes, todos da Argentina. Sem contar que estou surpresa com a procura pela Praia do Futuro", comemora.

O corretor de imóveis, Marcelo Veras, afirma que uma das vantagens de se alugar um imóvel por temporada é o valor mais competitivo, além dos imóveis serem maiores, mobiliados e oferecerem mais privacidade.

Segundo ele, das 20 propriedades administradas, apenas uma está desocupada. Ainda de acordo com Veras, os bairros Praia de Iracema, Meireles e Praia do Futuro são os mais procurados pelos turistas que vêm à Capital cearense. "A procura está sendo muito boa, e essa demanda vai até fevereiro. As pessoas acham imóveis com um valor até 50% menor em relação aos hotéis da Capital", diz.

Para a corretora de imóveis, Niviane Vitório, a procura nesta época do ano está muito boa. "Cerca de 95% dos nossos imóveis estão ocupados. Como a rotatividade é grande, a gente nunca chega a 100%, depende do dia", comenta. Ela ressalta ainda que a maioria dos imóveis está localizada na Praia do Futuro.

Conforme Niviane, os turistas de Brasília, Manaus e Belém lideram as hospedagens. Ela diz que a maioria dos visitantes do Nordeste optou por chegar a Fortaleza de carro, visto o alto custo das passagens aéreas. "Com a crise, esse tipo de hospedagem tem chamado atenção por conta dos preços competitivos", completa.

Atrativos

A Praia do Futuro é um dos pontos turísticos mais procurados por visitantes e moradores da Capital. Apesar da badalação, a região ainda carece de infraestrutura, com poucos supermercados, padarias e lojas. Mesmo assim, o bairro ganhou destaque neste ano na locação de imóveis por temporada. "Os clientes chegavam no nosso escritório, mostrávamos os apartamentos da Praia do Futuro, eles achavam lindo pela vista e estrutura dos condomínios, mas alegavam que era longe. A situação tem mudado gradativamente de uns três anos para cá, principalmente, depois da Copa do Mundo em 2014", explica Lucivania Freire.

De acordo com ela, hoje, os turistas alugam um carro e fazem as compras nos supermercados do Meireles. "Eu acredito também que a proximidade com o shopping RioMar ajudou", completa a corretora. Freire ainda diz que a Praia do Futuro atrai por conta das barracas que oferecem estrutura de restaurantes e bares. "A Praia do Futuro é perfeita, só falta um mercantil, padarias, farmácias, bancos 24 horas e outras comodidades", ressalta.

Visitantes

A corretora da LF Imóveis afirma que muitos turistas estrangeiros que optam por este tipo de hospedagem são da Argentina. Os brasileiros, por outro lado, são a maioria, com destaque para os que chegam de São Paulo, Paraná e Brasília. "A maior parte dos turistas das regiões Norte e Nordeste prefere o bairro Meireles", complementa Freire.

Já os moradores da Capital lideram as buscas por imóveis, segundo o site Alugue Temporada. Os turistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belém e Manaus também compõem a lista dos principais emissores.

Entre os lugares mais procurados pelos visitantes no Ceará estão Meireles, Beach Park, Praia de Iracema, Praia do Futuro e Mucuripe. Já os mais anunciados são Meireles, Porto das Dunas, Praia do Futuro, Praia de Iracema e Mucuripe.

Meios de negociação

Lucivania Freire e Niviane Vitório negociam a locação de imóveis através de sites especializados na internet. Como exemplos, elas citam o Booking, Expedia, Decolar, Temporada Livre, Viva Real, Alugue Temporada e Airbnb. "As redes sociais também me ajudam a captar clientes, como o Whatsapp, que é mais fácil de negociar com interessados de qualquer lugar do País e do mundo", diz Freire.