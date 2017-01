Atividade turística cresce em novembro

00:00 · 13.01.2017

O volume de atividades turísticas do Ceará subiu 2,4% em novembro, em relação a outubro de 2016, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o mesmo mês de 2015, o índice caiu 4,3%, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada ontem (12) pelo IBGE. Nos acumulados, de janeiro a novembro de 2016, o setor caiu 3,4% e nos últimos 12 meses, 3,5%.

Já o volume de serviços no Estado apresentou queda de 0,3% em novembro ante outubro, e de 7,1% na comparação com o mesmo mês de 2015. De janeiro a novembro de 2016, a queda foi de 2,3% e de 2,7% de novembro de 2015 a novembro do ano passado.

No Estado, os serviços prestados à família foram os que tiveram maior queda em novembro em relação ao mesmo mês de 2015 (-15,3%). No acumulado do ano, a retração foi de 12% e nos últimos 12 meses, de 11,8%. Em seguida vem serviços profissionais, administrativos e complementares com 7,2% de redução, na mesma comparação.