Feriados devem injetar R$ 21 bilhões na economia

13.01.2017

Brasília. Ao contrário do comércio e da indústria, que se queixam da grande quantidade de feriados em 2017, o setor de turismo comemora. Projeção feita pelo Ministério do Turismo, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, revela que as viagens nos fins de semana prolongados por feriados que caem na segunda, terça, quinta ou sexta-feira injetarão R$ 21 bilhões na economia do Brasil.

O levantamento considerou um acréscimo de 22 dias de folga, quando 10,5 milhões de viagens deverão ser realizadas. Foram excluídos o Carnaval, a Semana Santa, o Natal e o Réveillon, períodos tradicionais de alta movimentação.

Segundo o estudo, o feriado que deve gerar o maior impacto é o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, quando 1,94 milhão de viagens movimentarão R$ 3,9 bilhões. "São números que reforçam a vocação do turismo para ajudar no desenvolvimento econômico e na geração de emprego do País. Enquanto diversas atividades demonstram preocupação com os fins de semana prolongados em 2017, o setor de viagens se prepara para faturar", disse o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

Aumento na procura

Segundo o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem (Abav), Edmar Bull, as empresas do segmento já começaram a sentir o impacto dos feriados com o aumento na procura por pacotes de viagens.

A entidade estima que a demanda por viagens de lazer em 2017 cresça de 8% a 14%. "Os brasileiros vão poder viajar mais, gastando menos, porque uma das vantagens da ocupação pulverizada ao longo do ano é o maior equilíbrio na equação oferta e demanda, o que impacta diretamente na composição das tarifas aéreas e hoteleiras", diz.

A pesquisa levou em consideração os feriados de 21 de abril (Tiradentes, sexta-feira), 1º de maio (Dia do Trabalho, segunda-feira), 15 de junho (Corpus Christi, quinta-feira), 7 de setembro (Independência do Brasil, quinta-feira), 12 de outubro (Dia de Nossa Senhora Aparecida, quinta-feira) e 2 de novembro (Finados, quinta-feira).