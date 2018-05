Parque crê no aumento de visitantes brasileiros

01:00 · 08.05.2018

O complexo é formado por dois parques temáticos e tem entre as principais atrações brinquedos com temas de sucesso do cinema

Paris. Com a recuperação econômica do País e a nova rota direta de Fortaleza à Paris (França) através do hub (centro de conexões) no Aeroporto Internacional Pinto Martins - ou Fortaleza Airport, a Disneyland Paris prevê um crescimento significativo no número de brasileiros que visitam o parque.

O complexo, formado por dois parques temáticos (Walt Disney Studios e Disneyland), atrai milhões de pessoas ao ano, principalmente franceses (44%), ingleses (17%) e espanhóis (9%). O Brasil ainda não figura entre os principais mercados emissores de turistas para o destino, mas representantes da companhia apontam que têm existido um maior interesse dos brasileiros pelo parque europeu.

A nova rota também deve influenciar essa tendência, principalmente do público das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Movimentado

A cerca de 20 minutos do centro de Paris, o complexo é o parque temático mais visitado da Europa e tem também o maior complexo hoteleiro na França, com aproximadamente 8,5 mil leitos distribuídos em sete resorts e sete hotéis associados de diversas categorias, além de um campo de golfe, um centro outlet, um shopping e uma estação de trem com conexões até para outros países. O equipamento foi o segundo parque da Disney a abrir fora dos Estados Unidos, em 1992. As principais atrações incluem brinquedos com temas de sucessos do cinema como os filmes Star Wars e Piratas do Caribe e o personagem Buzz Lightyear, da franquia Toy Story, entre outros, com montanhas-russas, apresentações musicais e vários atrativos.