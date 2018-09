Vai começar em Quixadá a Feira de Negócios da Região

00:09 · 13.09.2018 por Sebrae

E a edição 2018 da feira vem com muitas novidades. Uma delas é o “Espaço Sertão Terroir”. Terroir é uma palavra francesa, sem tradução em nenhum outro idioma, e que se define como um espaço no qual está se desenvolvendo um conhecimento coletivo das interações entre o ambiente físico e biológico, proporcionando características distintas aos produtos originários deste espaço. No evento, esse será o espaço onde serão apresentados produtos da terra (queijos, doces, carne de ovinos e caprinos), artesanato e a cozinha show do Senac/CE, com workshops sobre Gastronomia regional com os produtos do terroir sertanejo. A outra inovação trazida pela Fenerce 2018 é o “Sebrae Experience”- Maratona Universitário Empreendedor, que tem como foco despertar o espírito empreendedor dos estudantes universitários, elevar a criatividade e a inovação e estimular o desenvolvimento de novas ideias de negócios. Para alcançar esse objetivo, são usados como ferramentas desde um bate-papo mais informal e troca de experiências sobre determinados temas, com convidados voluntários, até a realização de workshops que fazem o empreendedor colocar a mão na massa a partir de atividades que promovam a diferença para o seu negócio.

Do ponto de vista de logística, uma mudança importante é que, nesta edição, a Fenerce terá duas entradas, o que vai facilitar o fluxo dos visitantes. Ao todo, a feira contará com 63 estandes, divididos em seis espaços institucionais, oito na Praça de Alimentação, três lounges e duas salas de aula, onde serão realizados cursos e palestras sobre empreendedorismo com foco em Moda e Beleza. Além disso, um Salão de Inovação foi montado para mostrar projetos inovadores em áreas como energias renováveis e gestão da água, e que conta com o apoio do IFCE, campus de Quixadá. Ainda dentro da programação paralela, está prevista a realização do Encontro Estadual do Workshop Empretec, comemorando os 25 anos do Programa no Estado, com a presença de empresários que participaram do Workshop ao longo do tempo. Como palestrantes, nomes de peso como Renato Santos, do Sebrae Nacional, e Camila Farani, do programa Shark Tank Brasil. Segundo a articuladora regional do Sebrae no Sertão Central, Wilma de Almeida, a feira, multisetorial, realizada pelo Sebrae Ceará, tem como objetivo fomentar a realização de negócios. “A ideia é promover e divulgar as empresas e produtos da região e desenvolver uma consciência competitiva e globalizada, o que ajuda a incentivar o desenvolvimento local a partir do fomento do Turismo de negócios”.

A feira vai contar, ainda, com o espaço “O Ceará se encontra aqui”, de promoção dos projetos que o Sebrae CE desenvolve, além do “Trilhas do Conhecimento”, espaço específico para atender cada empresa de acordo com o seu porte, seja Micro Empreendedor Individual, Microempresa e Potencial Empresário. A Feira conta com o apoio institucional da ACIQ, CDL Quixadá, Brisanet, Prefeitura de Quixadá, SENAC e SESC.