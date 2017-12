Shoppings do Nordeste têm alta de 4,68% no número de visitantes em novembro

09:46 · 15.12.2017 / atualizado às 14:51 por Redação Diário do Nordeste

Marcado pela Black Friday, o mês de novembro apresentou um aumento de 5,75% no fluxo de visitantes nos shopping centers em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o Índice de Visitas a Shopping Centers (IVSC). O levantamento é realizado pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) em parceria com a FX Retail Analytics, empresa especializada em monitoramento e fluxo para o varejo.

Na comparação regional, o Sudeste apresentou o melhor desempenho, com alta de 6,31%, seguido pelo Nordeste, com crescimento de 4,68%. Já a região Sul registrou queda de 3,51%. Em relação ao mês de outubro, houve aumento de 3,40%, e no acumulado de 2017, a alta é de 0,59%.

"Os números mostram que a Black Friday atraiu visitantes em busca de ofertas dos varejistas e também de outros tipos de comércio, que aderiram ao movimento. A tendência é que dezembro encerre 2017 em alta pela primeira vez desde o início de nossas medições, em 2015", afirma Walter Sabini Junior, sócio-fundador da FX Retail Analytics.