SebraeLab Experience ajuda empreendedores a terem sucesso em seus negócios

“A experiência é ótima. O que eu aprendo aqui, não tem preço”. O depoimento é da empreendedora Liduina Menezes, dona de um comércio de lanches no bairro Henrique Jorge e que desde agosto não perde um evento da programação do SebraeLab Experience, que acontece às terças e quintas, no Espaço de atendimento do Sebrae Ceará, na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza.

Sempre com um caderninho de capa azul nas mãos, onde anota tudo o que acha interessante para o seu negócio, ela atravessa a cidade para aprender sobre planejamento, inovação, marketing e gestão, dentre outros temas. A programação é uma novidade no atendimento aos empreendedores que procuram o Sebrae em Fortaleza. Numa área totalmente remodelada, a nova estrutura, moderna, conta, inclusive, com uma área que pode ser utilizada como estação de trabalho para os clientes à espera de atendimento.

Meticulosa, ela explica que o empreendimento, que mantém com o marido, melhorou muito depois que começou a colocar em prática os ensinamentos que está acumulando. “Comecei só com lanches. Depois, tive a ideia de ampliar os produtos com a venda de sopas. Aproveitei, também, para mudar a fachada do negócio porque, antes, nem a minha vizinha sabia que eu tinha tantas opções para oferecer. Hoje, está tudo melhorando”, avalia.

Como a Dona Liduina, todas as terças e quintas à tarde, a área de atendimento do Sebrae Ceará é tomada por empreendedores que também querem aprender e trocar experiências. O horário é sempre das 14h30min às 16h30min, com vagas limitadas a 15 empreendedores por grupo e tem um foco diferente a cada dia.

Por exemplo, às terças-feiras, a ideia é um bate-papo mais informal e troca de experiências sobre determinados temas, com convidados voluntários. Já às quintas, são realizados workshops que fazem o empreendedor colocar a mão na massa a partir de atividades que promovam um diferencial para o seu negócio.

PROGRAMAÇÃO

Durante o mês de setembro, o Sebraelab Experience vai abordar os seguintes temas:

13 de setembro: Bate-papo sobre Gestão de Finanças Pessoais

18 de setembro: Bate-papo sobre Sucessão Familiar - Negócios, negócios - Famílias são partes

20 de setembro: Workshop sobre a Importância do Plano de Marketing

25 de setembro: Bate-papo sobre Economia Criativa

27 de setembro: Workshop Pitch de Negócios

Curtas

- Sete em cada dez empregos criados em julho de 2018 pertencem aos pequenos negócios. O número é resultado da análise dos dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho), divulgados pelo IBGE, e confirmam a força dos pequenos negócios na geração de empregos em 2018. Pelo sétimo mês consecutivo, as micro e pequenas empresas foram as principais responsáveis pela criação de postos de trabalho no país.

- O Sebrae Ceará divulgou a relação dos selecionados para integrar o programa de pré-aceleração do Sebrae (StartupCE – Ciclo 2018.2). Foram escolhidos 25 projetos de um total de 71 inscritos, após uma fase de análise onde foram avaliados critérios como inovação do projeto proposto, modelo de negócio e operação. Para saber mais sobre o programa e conferir a relação dos selecionados, acesse: https://bit.ly/2MxQ1Do

- O Sindimóveis Ceará e a Fabricante Associados de Marco (Fama), com o apoio da FIEC e do Sebrae Ceará, realizaram, no município de Marco, região norte do Estado, o Salão de Móveis - Encontro de Negócios do Polo Moveleiro de Marco. O evento contou com a participação de compradores brasileiros e teve como objetivo fornecer aos lojistas um mix com produtos, lançamentos, soluções para melhoria das vendas e conteúdo para auxiliar no desenvolvimento do setor de móveis da região.

- De 3 a 5 de outubro, a cidade de Limoeiro do Norte, a 204 quilômetros de Fortaleza, vai reunir negócios e cultura, com a realização de mais uma Feira de Negócios da Região Jaguaribana (FENERJ), evento de negócios que busca fomentar novas oportunidades com a ampliação da competitividade e sustentabilidade de empresas locais. Nesta edição, a feira terá seu olhar direcionado ao setor industrial, com a exposição de produtos e serviços, soluções e tendências, de inovação e práticas sustentáveis. Além disso, a FENERJ 2018 vai ajudar a gerar ambiente voltado para o conhecimento, novas ideias e parcerias.