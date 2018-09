Programa de Trainee da Cervejaria Ambev tem inscrições prorrogadas

10:15 · 19.09.2018 por Redação Diário do Nordeste

A Cervejaria Ambev prorrogou as inscrições para o seu Programa de Trainee 2019. Agora é possível se inscrever até o próximo domingo (23), pelo site. Para se inscrever, é necessário que os candidatos tenham até dois anos de formados ou previsão de conclusão do curso para o final de 2018, inglês fluente, mobilidade para morar em todo o país e estejam preparados para conhecer a fundo os negócios e os processos por trás da tradição cervejeira da companhia.

Após as inscrições, serão realizadas provas online, que incluem inglês, aderência à cultura da companhia e raciocínio lógico. Em seguida, os candidatos realizam a análise de um case online. Depois, acontecem as entrevistas, também online, e, posteriormente, os aprovados participam de um painel de negócios, que ocorrem em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, quando desenvolvem um case em equipe. Na parte final do processo seletivo acontecem entrevistas presenciais em grupo com os vice-presidentes e o presidente da Cervejaria Ambev.

“O objetivo do programa é encontrar candidatos que se identifiquem com a cultura da companhia e que sejam apaixonados pelo universo cervejeiro. Além disso, procuramos jovens diversos, com autonomia e vontade de crescer e construir o futuro da Cervejaria Ambev”, comenta Camilla Tabet, diretora de desenvolvimento de gente da Cervejaria Ambev. Além disso, não há um número fechado de vagas, que estão abertas para jovens do país todo, e desde o primeiro dia o trainee já é um funcionário da Cervejaria Ambev.